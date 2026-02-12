¿Qué se puede hacer hoy en el Parque Nacional Los Alerces?

El Parque Nacional Los Alerces continúa abierto para las visitas mientras avanzan las tareas vinculadas al incendio forestal. Si bien las lluvias y el descenso de temperatura mejoraron el escenario, todavía rigen restricciones en distintos sectores por seguridad.

La circulación por la ruta nacional 71 está permitida hasta el camping agreste de Bahía Rosales. Desde ese punto hacia el norte se mantiene el corte, no obstante, Vialidad Nacional ya trabaja en la puesta en condiciones del tramo afectado.

Las áreas de acampe están habilitadas hasta Bahía Rosales y la navegación en el lago Futalaufquen funciona con normalidad, ya que no se requiere por el momento la intervención de medios aéreos en esa zona.

En cambio, los senderos ubicados dentro del área impactada por el fuego permanecerán cerrados hasta su reacondicionamiento. Además, los sectores de Lago Rivadavia y Arrayanes continúan restringidos al público.

R.G.