15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLA
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Qué se puede hacer hoy en el Parque Nacional Los Alerces?

El parque permanece abierto al público, con acampes y navegación habilitados. Sin embargo, persisten cortes parciales en la ruta 71 y restricciones en áreas afectadas por el incendio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces continúa abierto para las visitas mientras avanzan las tareas vinculadas al incendio forestal. Si bien las lluvias y el descenso de temperatura mejoraron el escenario, todavía rigen restricciones en distintos sectores por seguridad.

 

La circulación por la ruta nacional 71 está permitida hasta el camping agreste de Bahía Rosales. Desde ese punto hacia el norte se mantiene el corte, no obstante, Vialidad Nacional ya trabaja en la puesta en condiciones del tramo afectado.

 

Las áreas de acampe están habilitadas hasta Bahía Rosales y la navegación en el lago Futalaufquen funciona con normalidad, ya que no se requiere por el momento la intervención de medios aéreos en esa zona.

 

En cambio, los senderos ubicados dentro del área impactada por el fuego permanecerán cerrados hasta su reacondicionamiento. Además, los sectores de Lago Rivadavia y Arrayanes continúan restringidos al público.

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
3
 QEPD: Santos Burgos
4
 Ski Residencial: Casi 50 años de historia apostando al turismo en el centro de Esquel
5
 ¿Homicidio o suicidio? Una nueva pericia forense sacude el caso de Kurt Cobain
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -