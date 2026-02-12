Colisión múltiple en pleno centro: Tres vehículos involucrados

Bomberos Voluntarios de El Bolsón informaron que este miércoles, pasadas las 13:35 hs, recibieron múltiples llamados alertando sobre un choque que involucró a tres vehículos en la intersección de la Avenida Sarmiento y la calle San Francisco.

Al llegar al lugar, la unidad de rescate constató que dos de los vehículos estaban sobre la Avenida Sarmiento y el tercero, una camioneta, se encontraba estacionada sobre la calle San Francisco.

Según el informe oficial de los Bomberos Voluntarios, los conductores de los vehículos de menor porte no sufrieron lesiones.

O.P.