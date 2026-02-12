15°
Esquel, Argentina
Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Video impactante: una calle colapsó en Shanghai y el asfalto fue "devorado" por un enorme cráter

Un error de cálculo en las obras de una nueva estación de metro provocó un hundimiento masivo. El socavón, ocurrido cerca de un importante centro comercial.
El pánico se apoderó de una zona céntrica de Shanghai, China, cuando una importante arteria cedió por completo debido a un fallo en la construcción de una obra subterránea. El incidente, que ocurrió a metros del imponente centro comercial Xizi Center, generó escenas desesperantes entre los operarios que se encontraban en el lugar.

 

El momento del colapso

 

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo el asfalto se resquebraja de manera abrupta en el cruce de las calles Qixin Road y Li’an Road. En cuestión de segundos, la estructura colapsó, llevándose consigo no solo la calzada, sino también la infraestructura circundante, incluyendo un enorme container de obra que fue literalmente "deglutido" por el cráter.

 

Tras un primer hundimiento, los trabajadores intentaron acercarse para evaluar los daños, pero un segundo temblor y un nuevo desprendimiento los obligó a huir despavoridos para salvar sus vidas.

 

Sin víctimas, pero bajo alerta

 

Afortunadamente, al momento del siniestro no había tránsito vehicular ya que la zona se encontraba intervenida por las obras de la futura estación de metro. Gracias a esto, no se registraron heridos ni víctimas mortales, lo cual fue calificado por las autoridades como un auténtico milagro dada la magnitud del socavón.

 

Medidas de emergencia

 

El Gobierno de Shanghai intervino de inmediato el área, acordonando un extenso perímetro para garantizar la seguridad de los vecinos y trabajadores. Actualmente, expertos en ingeniería realizan relevamientos para determinar si el movimiento de suelo afectó otros tramos de la red de subterráneos o los cimientos de los edificios linderos.

 

La principal hipótesis apunta a un error de cálculo técnico durante las excavaciones de la estación, lo que habría provocado la inestabilidad del terreno y el posterior colapso de la superficie.



 

 

