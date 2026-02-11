Masacre sin precedentes en Canadá: 10 muertos en una escuela y un pueblo devastado

La pequeña localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, vivió este martes una de las jornadas más trágicas de su historia tras un tiroteo masivo en una escuela secundaria que provocó al menos diez muertos y decenas de heridos.

De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), siete víctimas fueron abatidas dentro del establecimiento educativo y otras dos fueron encontradas sin vida en una vivienda cercana vinculada con el hecho. Una séptima persona baleada en la escuela murió durante su traslado al hospital. En total, se reportaron 27 personas heridas, dos de ellas en estado grave.

Una tarde de horror en Tumbler Ridge

La policía emitió una alerta por “tirador activo” durante la tarde del martes, lo que activó un amplio operativo de emergencia en la escuela secundaria de esta comunidad ubicada al pie de las Montañas Rocosas, a más de 1100 kilómetros al norte de Vancouver.

Tras asegurar el edificio, encontraron inicialmente seis personas fallecidas por disparos. Posteriormente, se confirmó la muerte de otra víctima que había sido trasladada a un centro de salud.

En paralelo, identificaron un segundo escenario relacionado con el ataque: una vivienda donde hallaron otras dos personas sin vida. La investigación continúa para determinar si existen más propiedades vinculadas al caso.

La principal sospechosa fue encontrada muerta con lo que describieron como “una aparente herida autoinfligida”. Hasta el momento, la RCMP no brindó detalles oficiales sobre su identidad ni confirmó versiones difundidas por medios locales sobre su género.

Reacciones oficiales y conmoción nacional

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se expresó a través de redes sociales: “Mis oraciones y las más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia”.

Carney se declaró “devastado” por lo ocurrido y canceló un viaje previsto a Europa para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Desde la municipalidad de Tumbler Ridge también manifestaron su consternación: “No hay palabras suficientes para describir el dolor que nuestra comunidad está viviendo esta noche”.

Más tarde, la policía levantó la alerta de emergencia y aseguró que no existe una amenaza activa para la población.

Testimonio de los sobrevivientes

Darian Quist, estudiante de la escuela, relató a la cadena pública CBC que se encontraba en clase de mecánica cuando se anunció el cierre del establecimiento. “Inicialmente no pensé que estuviera pasando algo”, contó. Sin embargo, comenzó a recibir imágenes “perturbadoras” de lo que sucedía dentro del colegio.

Su madre, Shelley Quist, explicó que lo abrazó apenas logró reencontrarse con él. “No lo voy a perder de vista por un rato”, afirmó.

El comandante del distrito norte de la RCMP, Ken Floyd, señaló que se trató de una situación “de evolución rápida y dinámica” y remarcó la cooperación entre la escuela, los equipos de emergencia y la comunidad.

Comunidad pequeña, impacto enorme

Tumbler Ridge es una municipalidad de aproximadamente 2400 habitantes. El impacto del tiroteo en esta escuela de Canadá resuena con fuerza en una comunidad donde todos se conocen.

Mientras la investigación sigue en curso y buscan esclarecer los motivos del ataque, el país vuelve a enfrentar el debate sobre la violencia armada y la seguridad en instituciones educativas.

O.P.