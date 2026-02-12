Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel

Hay lugares que saben adaptarse a los tiempos, y Pintó es uno de ellos. Lo que nació y se consolidó como un hostel referente para el turismo nacional e internacional, hoy abre sus puertas de par en par para los vecinos de Esquel. Bajo la dirección de Danilo García, el espacio ha mutado en un multiespacio de recreación que combina eventos sociales con actividades deportivas y de aventura.

Un patio de aventuras en pleno centro

La gran novedad de Pintó es la transformación de su espacio en un verdadero patio de juegos. Pensado especialmente para cumpleaños infantiles durante la mañana y la tarde, el lugar cuenta con una tirolesa que se ha convertido en la atracción estrella.

"Es lo que más disfrutan los chicos", explica Danilo. La propuesta se completa con una canchita de minifútbol y diferentes juegos con sogas, convirtiendo los festejos en una experiencia de movimiento y destreza física poco común en los salones tradicionales.

Minigolf: deporte y diversión para todas las edades

Para quienes buscan una actividad diferente, Pintó inauguró un minigolf de 9 hoyos. Lejos de ser un juego pequeño, García destaca que es una estructura de grandes dimensiones que requiere destreza y ofrece un perfil muy deportivo.

El minigolf no es exclusivo para eventos; se puede alquilar por turno para ir a jugar en cualquier momento, acompañado de algo para tomar. Es una opción ideal para grupos de amigos o familias que buscan una competencia sana y divertida en un entorno diferente.

Cintura para adaptarse y conectar

Esta metamorfosis de Pintó responde a un deseo de sus dueños de vincularse con la gente de Esquel. "Con el hostel nunca teníamos ese contacto con el público local; esto nos ha ayudado mucho a que se conozca Pintó a nivel local y no tanto por la gente que viene de afuera", reflexiona Danilo.

El espacio también continúa disponible durante la noche para el alquiler de eventos de adultos, cenas y celebraciones privadas, manteniendo la esencia de bar que funcionó con éxito la temporada pasada.

Reservas y turnos

Para consultar disponibilidad de fechas para cumpleaños, eventos o solicitar un turno para el minigolf, los interesados pueden comunicarse por las siguientes vías:

Instagram: @PintoEsquel

Teléfono/WhatsApp: 2945-337033

Dirección: Don Bosco y Fontana, Esquel.