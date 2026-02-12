15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelCoro SEION
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: El Coro Seion renace con un proyecto que une tradición y nuevos idiomas

Tras las recientes audiciones, el coro consolidó una matrícula de 40 personas. El plan de trabajo para este año es extenso, incorporando piezas en cinco idiomas y poniendo en valor el trabajo de décadas de la institución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La música coral de la región recupera uno de sus pilares fundamentales. A través de un proyecto presentado ante la Asociación Galesa, el Coro Seion ha iniciado una nueva etapa con el objetivo de poner en valor el legado construido por Elda Griffiths durante más de cinco décadas.

 

Un crecimiento sostenido

 

Tras un proceso de audiciones realizado durante las últimas semanas, el coro ha logrado consolidar una matrícula de entre 35 y 40 coreutas. "El coro despacito está creciendo", señaló su directora, Antonella Sarteschi, al detallar que recientemente se incorporaron nuevas voces en todas las cuerdas, desde sopranos y mezzos hasta tenores y bajos.

 

El grupo, que históricamente ha ensayado en la Capilla Galesa de Esquel, se encuentra en pleno proceso de formación tras el parate de los últimos años. "La idea es rearmarlo, volver a formarlo y seguir cantando para reivindicar todo el trabajo que hizo Elda", explicó la directora.

 

Un repertorio sin fronteras El plan de trabajo del Coro Seion para este 2026 resulta muy prometedor. La formación actual se encuentra explorando un repertorio universal de distintas épocas que respeta su esencia idiomática. Si bien hoy el foco está puesto en el galés, inglés y castellano, el proyecto contempla la incorporación paulatina de piezas en húngaro y zulú para enriquecer la experiencia sonora del conjunto.

 

Cómo sumarse: 

 

Las puertas del Coro Seion permanecen abiertas para aquellos interesados en sumarse, incluso si los ensayos ya han comenzado. Sarteschi aclaró que no es requisito tener experiencia previa ni conocimientos técnicos avanzados.

 

"Los únicos requisitos son no tener lesiones en las cuerdas vocales y, preferentemente, ser mayor de edad", indicó. Los adolescentes también pueden participar mediante una evaluación previa y autorización de sus padres. Aunque las audiciones formales ya pasaron, los interesados pueden acercarse para ser evaluados e integrarse paulatinamente al ritmo del grupo.

 

Información y contacto

 

Mientras terminan de organizar sus canales de comunicación propios, todas las novedades se canalizan a través de las redes sociales de las Asociaciones Galesas de Esquel y Trevelin. Allí se publican fechas de ensayos, nuevas convocatorias y presentaciones.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 QEPD: Santos Burgos
3
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
4
 Fuerte terremoto en Chile se sintió en Argentina
5
 Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -