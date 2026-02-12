Esquel: El Coro Seion renace con un proyecto que une tradición y nuevos idiomas

La música coral de la región recupera uno de sus pilares fundamentales. A través de un proyecto presentado ante la Asociación Galesa, el Coro Seion ha iniciado una nueva etapa con el objetivo de poner en valor el legado construido por Elda Griffiths durante más de cinco décadas.

Un crecimiento sostenido

Tras un proceso de audiciones realizado durante las últimas semanas, el coro ha logrado consolidar una matrícula de entre 35 y 40 coreutas. "El coro despacito está creciendo", señaló su directora, Antonella Sarteschi, al detallar que recientemente se incorporaron nuevas voces en todas las cuerdas, desde sopranos y mezzos hasta tenores y bajos.

El grupo, que históricamente ha ensayado en la Capilla Galesa de Esquel, se encuentra en pleno proceso de formación tras el parate de los últimos años. "La idea es rearmarlo, volver a formarlo y seguir cantando para reivindicar todo el trabajo que hizo Elda", explicó la directora.

Un repertorio sin fronteras El plan de trabajo del Coro Seion para este 2026 resulta muy prometedor. La formación actual se encuentra explorando un repertorio universal de distintas épocas que respeta su esencia idiomática. Si bien hoy el foco está puesto en el galés, inglés y castellano, el proyecto contempla la incorporación paulatina de piezas en húngaro y zulú para enriquecer la experiencia sonora del conjunto.

Cómo sumarse:

Las puertas del Coro Seion permanecen abiertas para aquellos interesados en sumarse, incluso si los ensayos ya han comenzado. Sarteschi aclaró que no es requisito tener experiencia previa ni conocimientos técnicos avanzados.

"Los únicos requisitos son no tener lesiones en las cuerdas vocales y, preferentemente, ser mayor de edad", indicó. Los adolescentes también pueden participar mediante una evaluación previa y autorización de sus padres. Aunque las audiciones formales ya pasaron, los interesados pueden acercarse para ser evaluados e integrarse paulatinamente al ritmo del grupo.

Información y contacto

Mientras terminan de organizar sus canales de comunicación propios, todas las novedades se canalizan a través de las redes sociales de las Asociaciones Galesas de Esquel y Trevelin. Allí se publican fechas de ensayos, nuevas convocatorias y presentaciones.