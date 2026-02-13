Parque Industrial Esquel: advierten que la incertidumbre ahuyenta inversiones y empleo genuino

En una conferencia de prensa encabezada por sus referentes, la Agencia de Desarrollo Regional (ADRE) reafirmó hoy su postura sobre la necesidad imperiosa de poner en marcha el Parque Industrial de Esquel. Bajo la premisa de que "el desarrollo productivo es la base del crecimiento", Nelson Peláez, Carlos Baroli y Gustavo Tunesi hicieron un llamado directo a los sectores políticos para evitar nuevas dilaciones.

El valor de las "empresas pioneras"

Uno de los puntos centrales del descargo técnico fue el concepto de escala. Según explicaron, el Parque Industrial funciona como un "dispositivo inteligente" que requiere de un volumen mínimo de firmas para ser eficiente.

"Sin empresas pioneras, el parque es un dispositivo vacío. El estímulo inicial a estas primeras inversiones es indispensable para que otras consideren asentarse después", señalaron. Además, destacaron que estas empresas son las que más arriesgan y su radicación permitirá, a futuro, dotar al lugar de servicios compartidos, como transporte para operarios, que hoy serían inviables con una sola firma.

Estado y Mercado: un ordenamiento necesario

Desde ADRE plantearon que la falta de un Parque Industrial operativo está provocando un desorden territorial en Esquel. Al no tener un lugar específico, las empresas más poderosas terminan comprando suelo urbano en los barrios para transformarlo en suelo industrial o comercial sin acompañamiento del Estado.

"Quienes retardan el inicio de obras están propiciando que se retire el Estado y que el mercado actúe sin planificación", advirtieron, resaltando que el Parque Industrial es la herramienta ideal para ordenar el uso del suelo y proteger la fisonomía de la ciudad.

Un ultimátum por la credibilidad

La mayor preocupación de la Agencia radica en la fuga de capitales. "Los tiempos de los privados no son los tiempos del Estado. Si nos vuelve a tomar el invierno sin definiciones, las inversiones se van a radicar en otros lugares", expresaron con firmeza.

En ese sentido, remarcaron que la "marca" Parque Industrial está siendo dañada por las idas y vueltas:

Transparencia: Aseguraron que el trabajo de la Comisión Asesora ha sido serio, evaluando aspectos contables, financieros y ambientales.

Celeridad: Pidieron resolver cualquier objeción técnica o política de inmediato. "Celeridad no significa falta de transparencia, significa extremar esfuerzos para dar efectividad al proyecto".

Riesgo 2026: Advirtieron que, si este año vuelve a quedar desierto, se perderá un "activo intangible" de credibilidad que será muy difícil de recuperar.