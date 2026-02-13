17°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 13 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Trelew
13 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trelew: una mujer denunció a su hijo por cultivar marihuana en el techo de su vivienda

El hecho ocurrió en el barrio Inta durante la madrugada de este viernes. Tras la alerta de la propietaria, la policía secuestró tres ejemplares de cannabis que superaban los 60 centímetros de altura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un inusual episodio familiar derivó en un operativo policial durante las primeras horas de este viernes en el barrio Inta. Una mujer se comunicó con las autoridades para denunciar a su propio hijo, a quien le había prestado una habitación de la vivienda, tras descubrir que el joven mantenía un cultivo de marihuana en el techo de la casa.

 

El operativo

 

Personal de la Subcomisaría de barrio Inta acudió al domicilio pasadas las 2 de la madrugada. Al llegar, constataron la presencia de tres plantas de marihuana con medidas de 78, 69 y 67 centímetros respectivamente. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División de Drogas y Leyes Especiales.

 

Pruebas y secuestro

 

Los peritos especializados realizaron las secuencias fotográficas de rigor y procedieron a efectuar el test de "Determinación Presuntiva". Al frotar las hojas, el análisis arrojó una coloración rojiza, confirmando positivamente la naturaleza de la sustancia.

 

Tras los resultados, el personal idóneo procedió al secuestro de la totalidad de las plantas para dar inicio a las actuaciones judiciales correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40
2
 Margarita Maglioni QEPD
3
 “Me llevo conmigo a mis dos angelitos” escribió el hombre que les disparó a sus hijos y se suicidó por una infidelidad
4
 QEPD: Isabel Norma Parra de Gerosa (Betty)
5
 Tras su accidente, suspendieron al piloto esquelense Lautaro Berot
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
5
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -