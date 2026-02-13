Trelew: una mujer denunció a su hijo por cultivar marihuana en el techo de su vivienda

Un inusual episodio familiar derivó en un operativo policial durante las primeras horas de este viernes en el barrio Inta. Una mujer se comunicó con las autoridades para denunciar a su propio hijo, a quien le había prestado una habitación de la vivienda, tras descubrir que el joven mantenía un cultivo de marihuana en el techo de la casa.

El operativo

Personal de la Subcomisaría de barrio Inta acudió al domicilio pasadas las 2 de la madrugada. Al llegar, constataron la presencia de tres plantas de marihuana con medidas de 78, 69 y 67 centímetros respectivamente. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División de Drogas y Leyes Especiales.

Pruebas y secuestro

Los peritos especializados realizaron las secuencias fotográficas de rigor y procedieron a efectuar el test de "Determinación Presuntiva". Al frotar las hojas, el análisis arrojó una coloración rojiza, confirmando positivamente la naturaleza de la sustancia.

Tras los resultados, el personal idóneo procedió al secuestro de la totalidad de las plantas para dar inicio a las actuaciones judiciales correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.