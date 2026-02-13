17°
Viernes 13 de Febrero de 2026
13 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

"Amar es cuidarnos": realizarán testeos gratuitos de VIH y sífilis en Esquel y Trevelin

Bajo el lema de que cuidar la salud es una forma de amor, este 14 de febrero se desplegarán stands informativos y jornadas de testeo rápido en ambas localidades. Organizado por la Mesa de Diversidad e Identidad de Géneros de la Cordillera.
En el marco del Día de San Valentín, este sábado 14 de febrero se llevará adelante la campaña "Amar es cuidarnos", una iniciativa que busca concientizar sobre la salud sexual y brindar acceso a diagnósticos rápidos, confidenciales y gratuitos. La jornada contará con stands informativos donde los vecinos podrán realizarse testeos de VIH y Sífilis con resultados en pocos minutos.

 

Cronograma y puntos de encuentro

 

La actividad se desarrollará de manera simultánea en puntos estratégicos de Esquel y Trevelin para facilitar el acceso de la comunidad:

 

En Esquel: Los stands estarán ubicados en FeriArte (25 de Mayo, entre Av. Alvear y Sáenz Peña) en el horario de 18:00 a 22:30 horas.

 

En Trevelin: La jornada tendrá lugar en el Bar y Confitería Cultural "La Encrucijada" (Brown 386), de 20:30 a 22:00 horas.

 

Un esfuerzo conjunto

 

La propuesta es organizada por la Mesa de Diversidad e Identidad de Géneros de la Cordillera Chubutense junto a FeriArte Esquel, La Encrucijada, TCST y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin.

 

Asimismo, cuenta con el acompañamiento de instituciones de salud y académicas como AHF Argentina, la UNPSJB (Sede Esquel), la Federación Argentina LGBT, la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut y Verdisco Club.

 

Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse, informarse y compartir el mensaje, reforzando la idea de que la prevención y el cuidado personal son actos de amor fundamentales para el bienestar colectivo.

 

