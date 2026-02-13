"Amar es cuidarnos": realizarán testeos gratuitos de VIH y sífilis en Esquel y Trevelin

En el marco del Día de San Valentín, este sábado 14 de febrero se llevará adelante la campaña "Amar es cuidarnos", una iniciativa que busca concientizar sobre la salud sexual y brindar acceso a diagnósticos rápidos, confidenciales y gratuitos. La jornada contará con stands informativos donde los vecinos podrán realizarse testeos de VIH y Sífilis con resultados en pocos minutos.

Cronograma y puntos de encuentro

La actividad se desarrollará de manera simultánea en puntos estratégicos de Esquel y Trevelin para facilitar el acceso de la comunidad:

En Esquel: Los stands estarán ubicados en FeriArte (25 de Mayo, entre Av. Alvear y Sáenz Peña) en el horario de 18:00 a 22:30 horas.

En Trevelin: La jornada tendrá lugar en el Bar y Confitería Cultural "La Encrucijada" (Brown 386), de 20:30 a 22:00 horas.

Un esfuerzo conjunto

La propuesta es organizada por la Mesa de Diversidad e Identidad de Géneros de la Cordillera Chubutense junto a FeriArte Esquel, La Encrucijada, TCST y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin.

Asimismo, cuenta con el acompañamiento de instituciones de salud y académicas como AHF Argentina, la UNPSJB (Sede Esquel), la Federación Argentina LGBT, la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut y Verdisco Club.

Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse, informarse y compartir el mensaje, reforzando la idea de que la prevención y el cuidado personal son actos de amor fundamentales para el bienestar colectivo.