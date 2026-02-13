Chubut fortalece la integración turística binacional con su participación en la Expo Patagonia 2026

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y al Agencia Chubut Turismo, participa desde este 13 febrero hasta el domingo 15 de la 4º edición de la Expo Patagonia, un evento que se desarrolla en el Parque Urbano de Coyhaique, Chile, consolidando de esta manera una fuerte estrategia de promoción conjunta del sector turístico provincial.

La presencia chubutense en la feria se destaca por su articulación público-privada, integrando al Ministerio con un stand institucional en la Zona Internacional, junto al Ente Comodoro Turismo, la Municipalidad de Río Mayo y la Cámara de Turismo de Chubut. Esta participación conjunta tiene como objetivo promocionar los diversos atractivos y experiencias que ofrece la provincia durante todo el año, potenciando la vinculación con el mercado chileno y fortaleciendo la integración regional patagónica.

Durante las tres jornadas, el stand de Chubut ofrecerá información turística de los principales destinos, propuestas vinculadas a naturaleza, aventura, cultura y gastronomía, además de actividades promocionales, juegos y sorteos para el público visitante.

Expo Patagonia 2026

La Expo Patagonia 2026 es organizada por la Municipalidad de Coyhaique y se ha consolidado como uno de los eventos más importantes a nivel regional, estimándose la presencia de más de 10.000 visitantes a lo largo del fin de semana.

La feria reúne a emprendedores locales, así como a artistas y agrupaciones de renombre regional, nacional e internacional, quienes animarán las tres jornadas con espectáculos musicales y propuestas culturales para toda la familia.

Con esta participación, Chubut reafirma su posicionamiento como destino estratégico en la Patagonia binacional, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para continuar impulsando el desarrollo turístico y económico de la provincia.