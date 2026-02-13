17°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 13 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 turismo Red43ChubutExpo Patagonia 2026
13 de Febrero de 2026
turismo |
Por Redacción Red43

Chubut fortalece la integración turística binacional con su participación en la Expo Patagonia 2026

Con esta presencia, la provincia reafirma su posicionamiento como destino estratégico en la Patagonia binacional, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y al Agencia Chubut Turismo, participa desde este 13 febrero hasta el domingo 15 de la 4º edición de la Expo Patagonia, un evento que se desarrolla en el Parque Urbano de Coyhaique, Chile, consolidando de esta manera una fuerte estrategia de promoción conjunta del sector turístico provincial.

 

La presencia chubutense en la feria se destaca por su articulación público-privada, integrando al Ministerio con un stand institucional en la Zona Internacional, junto al Ente Comodoro Turismo, la Municipalidad de Río Mayo y la Cámara de Turismo de Chubut. Esta participación conjunta tiene como objetivo promocionar los diversos atractivos y experiencias que ofrece la provincia durante todo el año, potenciando la vinculación con el mercado chileno y fortaleciendo la integración regional patagónica.

 

Durante las tres jornadas, el stand de Chubut ofrecerá información turística de los principales destinos, propuestas vinculadas a naturaleza, aventura, cultura y gastronomía, además de actividades promocionales, juegos y sorteos para el público visitante.

 

Expo Patagonia 2026

 

La Expo Patagonia 2026 es organizada por la Municipalidad de Coyhaique y se ha consolidado como uno de los eventos más importantes a nivel regional, estimándose la presencia de más de 10.000 visitantes a lo largo del fin de semana.

 

La feria reúne a emprendedores locales, así como a artistas y agrupaciones de renombre regional, nacional e internacional, quienes animarán las tres jornadas con espectáculos musicales y propuestas culturales para toda la familia.

 

Con esta participación, Chubut reafirma su posicionamiento como destino estratégico en la Patagonia binacional, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para continuar impulsando el desarrollo turístico y económico de la provincia.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40
2
 Margarita Maglioni QEPD
3
 “Me llevo conmigo a mis dos angelitos” escribió el hombre que les disparó a sus hijos y se suicidó por una infidelidad
4
 QEPD: Isabel Norma Parra de Gerosa (Betty)
5
 Tras su accidente, suspendieron al piloto esquelense Lautaro Berot
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
5
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -