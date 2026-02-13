El crucero Seven Seas Splendor concretó una nueva recalada en Chubut

El buque de bandera de las Islas Marshall arribó a Puerto Madryn proveniente de Ushuaia con 703 pasajeros y 543 tripulantes a bordo.

La temporada de cruceros en Chubut suma una nueva jornada con la llegada del Seven Seas Splendor, que este viernes 13 de febrero amarró cerca de las 10 de la mañana sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, en Puerto Madryn.

Este buque de 201 metros de eslora y bandera de las Islas Marshall, llega a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Ushuaia con 703 pasajeros y 543 tripulantes a bordo, y se trata de su segunda y última visita a las costas de la provincia en esta temporada.

Durante su permanencia en la ciudad, prevista hasta las 20 horas, los visitantes podrán recorrer distintos atractivos turísticos y disfrutar de los servicios que ofrece la región, en una jornada que vuelve a poner en valor la articulación entre el sector portuario, el turismo y la comunidad local. Posteriormente, el buque continuará su travesía con destino a Montevideo, Uruguay.

Cada escala reafirma el posicionamiento de Chubut en el circuito internacional de cruceros, no sólo por su ubicación estratégica, sino también por la calidad de los servicios portuarios y la capacidad operativa de su infraestructura.

En esa línea, el Gobierno del Chubut sostiene una política activa de fortalecimiento de la actividad turística y portuaria como motores del desarrollo provincial, promoviendo previsibilidad y condiciones adecuadas para el crecimiento sostenido del sector.