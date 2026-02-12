De la cordillera al mar: Cómo reservar en los complejos turísticos del ISSyS

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) informa que se encuentran vigentes y disponibles los complejos turísticos del organismo para esta temporada 2026, destinados al público en general y con importantes descuentos para jubilados y afiliados.

A través de sus espacios en distintos puntos estratégicos de la provincia, el Instituto continúa ofreciendo alternativas accesibles de descanso y recreación, fortaleciendo así su política de servicios y beneficios para la comunidad.

En la ciudad de Esquel, el Hotel SEROS brinda alojamiento en un entorno natural privilegiado, ideal para disfrutar de la cordillera y sus atractivos durante todo el año. Las reservas pueden realizarse al 2945-33 3136.

En la costa chubutense, el Complejo SEROS Playa Unión ofrece una opción cómoda y accesible para quienes eligen el mar como destino de descanso. Para consultas y reservas, comunicarse al 280 91-1937

Asimismo, en Las Golondrinas en cercanías del El Hoyo, el complejo El Edén – Cabañas y Dormis constituye una propuesta pensada para el turismo familiar, en contacto con la naturaleza cordillerana.

Las reservas se gestionan en el número de teléfono 2944 378345. Desde el ISSyS se recuerda que estos complejos permanecen habilitados y en funcionamiento, con tarifas diferenciadas y beneficios especiales para todos los afiliados, en el marco de las políticas institucionales orientadas a promover el acceso al turismo social y recreativo.

Para más información sobre disponibilidad, tarifas y condiciones, se puede ingresar a www.issys.gov.ar/turismo/ o comunicarse a los teléfonos correspondientes a cada complejo.