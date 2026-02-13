17°
Los Alerces: El tesoro de la humanidad que invita a un turismo consciente

Desde excursiones lacustres hasta la Cascada Irigoyen, el Parque ofrece opciones para todos. Conocé las normas vigentes de fuego, basura y mascotas para disfrutar de un Patrimonio Mundial de forma segura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces se consolida como uno de los destinos predilectos de la cordillera chubutense. Turistas de diversos puntos del país coinciden en calificar la experiencia como "imperdible" y "maravillosa", destacando la fidelidad de los paisajes respecto a las postales promocionales que invitan a recorrer sus senderos y costas.

 

Actividades para todos los gustos

 

Desde el Camping Los Maitenes, los visitantes pueden acceder a una amplia gama de propuestas recreativas:

 

Naturaleza y relax: Disfrutar de las playas y paisajes de montaña que caracterizan a la zona.

 

Aventura: Recorrer senderos de diversa dificultad, realizar excursiones lacustres y visitar sitios emblemáticos como la Cascada Irigoyen.

 

Deporte: La pesca deportiva es otro de los grandes atractivos que ofrece el área protegida.

 

Recomendaciones para una visita segura

 

Para garantizar la conservación de este ecosistema —que alberga ejemplares con más de 2.600 años de resiliencia— las autoridades de Parques Nacionales y promotores ambientales de Esquel refuerzan una serie de normas obligatorias:

 

Prevención de incendios: Se recuerda que está terminantemente prohibido hacer fuego, salvo en los lugares específicamente habilitados para tal fin.

 

Gestión de residuos: La premisa es clara: "Si van a tirar basura, guárdenla en una bolsa y llévensela a casa".

 

Mascotas: No se permite el ingreso de animales domésticos al área del parque para proteger la fauna local.

Información oficial: Se insta a los turistas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y folletería autorizada para conocer el estado de los senderos y el índice de peligro de incendios.

 

Bajo el lema "Todo por los parques", la invitación queda abierta para disfrutar de un entorno espectacular de manera consciente, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir maravillándose con la herencia natural de Los Alerces.

 

