Un total de 17 equipos tomarán parte del Torneo Binacional de Fútbol Infantil Futa Cup

Ya están todos los equipos anotados. Solo falta que llegue el día, cruzar la frontera (quienes tengan que hacerlo) y disfrutar de un torneo de fútbol infantil que se jugará en un increíble lugar de la Patagonia Verde chilena.

La segunda edición de la Futa Cup se llevará a cabo desde el martes 17 hasta el viernes 20 de febrero en el Estadio Municipal de Futaleufú y el torneo se dividirá en tres categorías: Infantiles 1 (categoría 2012/13), Infantiles 2 (2014/15) y Mini Crack (2018/19/20).

Habrá un total de 17 equipos que participarán de este torneo y diez de esos elencos serán de la Argentina, algunos de Esquel, otros de Trevelin y también jugará El Faro de Comodoro Rivadavia, institución que presentará dos equipos en este campeonato.

Los partidos, de fútbol 7, se jugarán en dos canchas simultáneas dentro del remozado Estadio Municipal de Futaleufú con césped natural, estadio ubicado al lado la Laguna Espejo, a la entrada del pueblo.

Sin lugar a dudas la categoría más fuerte de este torneo será la 2012/13 donde hay anotados un total de 10 equipos, tres de ellos de Chile: Deportivo Cordillera y Deportivo Espolón, ambos de Futaleufú, además de la Escuela de Fútbol Atlético Cisnes de Puerto Cisnes (Región de Aysen).

Por el lado argentino jugarán Esquel Fútbol Club y Fontana de Trevelin (donde cada uno presentará dos equipos en esta categoría), El Faro de Comodoro Rivadavia, Deportivo Cañadón y Deportivo Chacarita.

En lo que respecta a la categoría 2014/15, los equipos que jugarán este torneo son San Patricio de Trevelin, El Faro de Comodoro Rivadavia, Somos del Cochrane de Aysen y la Escuela de Futbol Atlético Puerto Cisnes.

En tanto en la categoría más pequeña, es decir la 2018/19/20 se jugará un triangular donde participará Cebollitas de Esquel, junto con Bernardo O´Higgins de Futaleufú, institución chilena que presentará dos equipos.

Este torneo se jugará desde el martes 17 de febrero, hasta el jueves 19 de febrero, en tanto las delegaciones argentina se retirarán recién al día siguiente porque la fiesta de cierre se llevará a cabo después de las 20 horas del día jueves.

Hay que tener cuenta que este medio realizará una cobertura especial de este torneo desde Futaleufú con el apoyo de distintas empresas y comercios locales.