Carlos Menem: se cumplen 5 años del fallecimiento del expresidente

El 14 de febrero de 2021 se apagaba la vida de Carlos Saúl Menem, una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia reciente de nuestro país. Nacido en Anillaco en 1930, Menem recorrió un largo camino político que lo llevó de la gobernación de La Rioja a ocupar la presidencia de la Nación durante más de diez años.

El ascenso al poder y la convertibilidad

Tras ser preso político durante la última dictadura militar, Menem recuperó la gobernación de su provincia en 1983. En 1988, protagonizó un hito en el justicialismo al vencer a Antonio Cafiero en la interna presidencial, para luego derrotar a Eduardo Angeloz en las elecciones generales de 1989.

Su asunción se produjo seis meses antes de lo previsto, en medio de una feroz hiperinflación. Su principal respuesta económica fue el Plan de Convertibilidad, que ató el valor del peso al dólar, brindando una estabilidad que duraría una década pero que, a su vez, trajo consigo la desregulación económica, la privatización masiva de empresas públicas y un crecimiento exponencial de la desocupación.

Mandatos

Gracias al Pacto de Olivos con la UCR, Menem impulsó la Reforma Constitucional de 1994, lo que le permitió acceder a la reelección en 1995. Su gestión no solo estuvo marcada por la economía, sino también por decisiones de alto impacto social y político:

Indultos: Decretó el perdón para los genocidas de la dictadura.

Atentados: Bajo su mandato se produjeron los ataques terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA, además de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.

Corrupción: Su gobierno se vio envuelto en múltiples escándalos y denuncias que lo siguieron hasta sus últimos días.

Los últimos años en la Justicia y el Senado

Tras entregar el mando a Fernando de la Rúa en 1999, la carrera de Menem estuvo ligada a los tribunales. Estuvo detenido seis meses por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, y enfrentó condenas por la venta del predio de la Rural y el caso de Río Tercero.

Aunque en 2003 ganó la primera vuelta presidencial, optó por no presentarse al ballotage frente a Néstor Kirchner. Desde 2005 y hasta su fallecimiento, se desempeñó como senador nacional por La Rioja, utilizando sus fueros parlamentarios para mantenerse en la actividad legislativa pese a las sentencias judiciales en su contra.