Viernes 13 de Febrero de 2026
13 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Puerto Patriada después del fuego: Balance final de un incendio que marcó a la Comarca Andina

Después de 39 días de combate y partes diarios que marcaron la agenda desde el 5 de enero, el incendio de Patriada quedó oficialmente controlado. Un repaso final por las cifras y el impacto de uno de los episodios más duros del verano.
Escuchar esta nota

Tras 39 días de cobertura diaria, partes oficiales y una comunidad pendiente de cada cambio en el viento, el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada quedó oficialmente en condición de controlado. El parte N°41, emitido el 12 de febrero a las 21.30, puso fin a la etapa operativa más crítica.

 

La información fue confirmada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques y autoridad a cargo del hecho.

 

La emergencia activa terminó. Ahora comienza otra etapa: evaluación, reconstrucción y prevención.

 

30.677 hectáreas afectadas y una causa aún bajo investigación

 

El incendio consumió una superficie estimada de 30.677 hectáreas, afectando matorral, bosque implantado y bosque nativo. La causa continúa a determinar.

 

 

Durante semanas, el fuego presentó comportamiento extremo, rápida propagación y condiciones de alta complejidad operativa. Hubo pérdidas de viviendas, momentos de tensión y un despliegue inédito de recursos humanos y logísticos.

 

En la fase final del operativo trabajaron 82 personas, aunque a lo largo del incidente participaron brigadistas y equipos de distintos niveles municipales, provinciales y nacionales.

 

El clima ayudó, pero el control fue trabajo sostenido

 

Las precipitaciones de los últimos días colaboraron en la disminución de la actividad ígnea. Sin embargo, desde el organismo oficial subrayaron que el resultado es consecuencia del esfuerzo acumulado durante 39 jornadas de combate en terreno.

 

Actualmente, las brigadas mantienen recorridos preventivos en sectores como El Retamal, El Coihue y La Burrada para detectar posibles puntos calientes. Hasta el momento, no se registraron reactivaciones.

 

 

Los medios aéreos permanecen en apresto ante cualquier eventualidad.

 

Un incendio que cambió la agenda diaria

 

Desde el 5 de enero, el incendio en Puerto Patriada ocupó el centro de la escena informativa en la Comarca Andina. Cada jornada implicó un nuevo escenario: avances del perímetro, cambios meteorológicos, evacuaciones preventivas y estrategias de contención.

 

La declaración de control marca el cierre de esa etapa de seguimiento cotidiano. Sin embargo, el impacto ambiental y social abre ahora un tiempo distinto, igualmente desafiante.

 

Lo que deja el fuego

 

Más allá de las cifras, el incendio deja interrogantes sobre su origen, aprendizajes en materia de coordinación interinstitucional y una comunidad atravesada por semanas de incertidumbre.

 

 

Con el fuego bajo control, la Comarca Andina entra en una fase de monitoreo y recuperación. El operativo activo terminó. El proceso de reconstrucción, en cambio, recién comienza.

 

 

 

O.P.

 

