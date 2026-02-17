Año Nuevo Chino 2026: comienza el ciclo del Caballo de Fuego y su energía de acción

Este martes 17 de febrero de 2026 comienza formalmente el Año Nuevo Chino, la festividad más importante del calendario lunisolar que marca el inicio de un nuevo ciclo para millones de personas. En esta oportunidad, la energía de la Serpiente de Madera se retira para dar paso al Caballo de Fuego, un signo que regirá el destino de los meses venideros hasta el 5 de febrero de 2027.

La fecha del Año Nuevo Chino no es fija, sino que se establece cada año según la posición de la Luna nueva más próxima al punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. El 2026 está representado por el Caballo, el séptimo animal del zodíaco oriental, que simboliza la independencia y el movimiento. Al combinarse con el elemento Fuego (propio de los años terminados en 6 y 7), se espera un ciclo de gran dinamismo, valentía y decisiones rápidas.

A diferencia del horóscopo occidental, el signo chino se determina por el año de nacimiento. Quienes pertenezcan al signo del Caballo (nacidos en 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014) entrarán en su año propio, lo que según la tradición potencia sus rasgos de libertad y creatividad.

Para la astrología oriental, el elemento Fuego añade una capa extra de intensidad: este año será propicio para quienes busquen visibilidad y tengan el coraje de emprender cambios profundos. Con la llegada de este martes, se cierran las celebraciones del año anterior y comienza una etapa donde la acción y la pasión serán, según los expertos, los motores principales de la sociedad.