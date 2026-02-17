El capataz lo maltrataba en el trabajo y tomó la peor decisión: lo mató a golpes

Un brutal crimen ocurrió en la zona de Castelar Norte, en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, cuando un empleado de una maderera mató a golpes al capataz y fue detenido por la Policía en la escena el crimen.

El episodio ocurrió ayer a la tarde, en un aserradero ubicado entre Colectora y Carlos Casares. Luego de un llamado al 911, personal de la Comisaría 7ma de Morón, arribó al lugar.

En la dramática escena, los oficiales encontraron ensangrentado y golpeado a uno de los trabajadores de la maderera, identificado como Hugo Rolando Ocampo, de 40 años. Según informaron fuentes oficiales, el empleado intentó explicarle la situación a los efectivos diciéndoles que se defendió de un intento de robo.

Debido a esto, los policías se dirigieron al galpón del lugar, donde encontraron el cuerpo de un hombre, tendido sobre el suelo, con sus ropas bajas y sin signos vitales. Finalmente, el SAME se presentó en el establecimiento y constató la muerte del hombre, identificado como Roberto Carlos Sánchez, de 49 años.

En ese momento, otro empleado de la maderera formó parte de la secuencia, tras recibir un WhatsApp del presunto asesino diciéndole que volviera al trabajo porque “había matado a alguien”. A raíz de esto, el personal policial incautó el celular del sospechoso y realizó entrevistas a otros trabajadores.

Los testimonios de los compañeros de Ocampo permitieron reconstruir que ambos trabajaban en el lugar y que la víctima era el capataz del aserradero. Ambos se habían quedado solos este sábado, y un viejo conflicto que traían, terminó en el peor final.

Según el relato de los otros empleados, aseguraron que, supuestamente, Sánchez maltrataba a los trabajadores y esa habría sido la causa inicial de la discusión entre él y Ocampo.

