Resiliencia del Turismo: el desafío de adaptarse a las crisis para seguir creciendo

Este 17 de febrero se celebra el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, una fecha impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023. El objetivo central es promover un modelo turístico que no solo sea motor de desarrollo económico, sino que también tenga la capacidad de reponerse ante desastres naturales, crisis económicas o pandemias.

La iniciativa surgió tras la necesidad de preparar al sector frente a eventos disruptivos, fomentando la colaboración entre gobiernos, empresas y comunidades locales. A diferencia del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), esta jornada pone el foco específicamente en la sostenibilidad y la capacidad de adaptación a largo plazo para proteger los destinos.

En nuestra región, este concepto cobra un valor especial con la reciente puesta en marcha de la etapa de reapertura en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, tras el impacto de los incendios que afectaron unas 16 mil hectáreas.

La resiliencia no es solo resistir, sino adaptarse y volver a empezar. Bajo esa premisa, desde el pasado sábado 14 quedó habilitado el tramo de la Ruta 71 entre Portada Norte y Portada Centro. Esta decisión, impulsada por la Administración de Parques Nacionales ante el Comando Unificado, busca reactivar los servicios turísticos y el tránsito en sectores donde las condiciones de seguridad ya están garantizadas.

El operativo actual refleja los pilares de este día mundial:

Cooperación: El trabajo conjunto entre organismos nacionales, provinciales, pobladores y prestadores para la recuperación integral del territorio.

Seguridad y Adaptación: Aunque se habilitaron tramos, se exige circular a un máximo de 40 km/h y no detenerse en banquinas para no obstaculizar a los brigadistas que siguen trabajando en sectores activos.

Visión a largo plazo: El plan "Proyección Alerces 2026" apunta a la puesta en valor de este Sitio del Patrimonio Mundial, cuya propia naturaleza milenaria es ejemplo de resistencia.

A diferencia de otras efemérides, el Día de la Resiliencia nos recuerda que la sostenibilidad depende de la capacidad de respuesta ante eventos disruptivos. Hoy, Los Alerces demuestra que, con un esfuerzo mancomunado, el turismo puede volver a ponerse de pie incluso después de las crisis más severas.