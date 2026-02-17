Trelew: Jornada de Concientización por el “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas”

La actividad se desarrollará este viernes 20 de febrero en el Hospital “María Humphreys” y es libre y gratuita. No requiere inscripción previa, y está dirigida a toda la familia.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, invita a la comunidad a participar de la Jornada de Concientización y Capacitación por el “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas”, que se llevará adelante este viernes 20 de febrero en el Hospital “María Humphreys” de Trelew.

La actividad se desarrollará de 11 a 13 horas, en las instalaciones del nuevo hospital, con el objetivo de visibilizar estas enfermedades, concientizar a la población y promover la importancia de la detección temprana.

Cronograma de actividades

La jornada, que es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa, incluirá una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP); una demostración sobre cómo utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA); una charla con especialistas sobre salud integral y consejos para el cuidado del corazón en familia; y actividades recreativas y mesas de dibujo para niños y niñas.

Además, contará con la presencia de “Corazones del Sur”, un grupo de familias y madres de Chubut dedicado al apoyo y la visibilización de esta temática. Su labor se centra en acompañar a las familias que transitan estos diagnósticos y promover el cuidado cardiovascular infantil en toda la región.

Cardiopatías Congénitas

El “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas” se celebra cada 14 de febrero, una fecha dedicada a crear conciencia sobre estas malformaciones cardíacas (la patología congénita más común), que afectan a uno de cada cien recién nacidos y son la primera causa de muerte infantil, buscando visibilizar la problemática y apoyar a las familias.