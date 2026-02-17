Provincia declaró controlado el incendio en la Desembocadura El Tigre y contenido al del Parque Nacional Los Alerces

Tras los operativos de combate de las llamas durante semanas de intenso trabajo, encabezados por el Gobierno del Chubut junto a organismos nacionales y personal de otras provincias, las autoridades intervinientes declararon controlado al 100% al incendio de Puerto Patriada, así como al iniciado en la Desembocadura El Tigre- Lago Cholila. En tanto que el iniciado en el Parque Nacional Los Alerces está contenido.

Sobre lo ocurrido en Puerto Patriada, en el último informe brindado durante la noche de este lunes 16 por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, la superficie afectada por las llamas alcanzó las 30.677 hectáreas de arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

La situación meteorológica de ayer lunes en la zona del incendios alcanzó los 24°C y una mínima humedad relativa del 25%, con vientos de direcciones variables, predominando del oeste, llegando a los 35 km con ráfagas, por lo que los trabajos realizados consistieron en recorridos por el personal de Golondrinas y de Puerto Patriada en el sector de El Coihue, donde además se efectuó la detección puntos calientes.

Ante ello se llevaron adelante tareas de enfriamiento en los puntos calientes que se encontraron en el lugar, mientras que el personal de Neuquén realizó recorridos en el sector de Daher donde se detectaron también puntos calientes, por lo que se trabajaron sobre ellos con herramientas manuales.

Por la tarde de ayer lunes, el personal de Epuyén trabajó sobre puntos calientes en la zona de la Estancia Las Golondrinas, en tanto que los medios aéreos permanecieron stand by.

Respecto a la situación para este martes 17 se proyectó una temperatura máxima de 18°C y una mínima humedad relativa del 45%, con vientos de direcciones variables, predominando del sector oeste durante la tarde con velocidades de hasta 40 km con ráfagas.

Por eso los trabajos de combate organizados para este martes 17 están centrados en continuar con los recorridos en los distintos sectores a fin de detectar puntos calientes, mientras que los medios aéreos permanecerán stand by.

En cuanto a los recursos afectados al operativo, continúan prestando tareas numerosas camionetas, autobombas y casi 60 combatientes de distintos puntos de la provincia y del país. A su vez los medios aéreos a disposición siguen siendo dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE) y tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE).

Incendio contenido en Parque Nacional Los Alerces

Respecto a este incendio, en el sector 5: Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, el estado actual es el de contenido, con una superficie afectada estimada en las 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Ayer lunes, y en función de la evolución observada, el incendio se declaró contenido, ya que no presentó avance ni actividad de fuego en las cercanías del perímetro.

Por eso el personal de Base Cholila y SPLIF Bariloche fueron helitransportados a la zona de bosque de lenga, veranada de Sánchez Core, donde se identificaron puntos calientes en menor cantidad a la esperada. En tanto que en la zona de la turba, detrás de Eco Aldea, trabajó personal de BV Cholila y Municipalidad de Cholila, realizando enfriamientos de puntos calientes.

Por otro lado, personal de Base Esquel realizó recorridos desde Goya en dirección a Villarino. En este recorrido no se detectaron puntos calientes, aunque solo continúan los puntos calientes dentro del bosque de lenga, en cercanías del Cerro Negro y que el personal trabajó con herramientas manuales.

Para este martes los trabajos de combate están abocados a que el personal continúe con los recorridos y observación para detección de puntos calientes. Sin embargo, estos recorridos dependieron de las precipitaciones registradas en horas de la madrugada, ya que en algunos sectores se puede dificultar el ingreso de vehículos.

En este incendio también siguen afectados al operativo de combate numerosos recursos como camionetas, camiones y maquinaria pesada, los que se suman a medios aéreos y unos 80 combatientes en total.

Incendio controlado en la “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”

En relación a este incendio, detectado el jueves 5 de febrero, en la zona de la Desembocadura del Río Tigre, Lago Cholila, el mismo está controlado; considerando que no se observan reactivaciones significativas dentro del perímetro afectado, el cual se estimó en 209 hectáreas de bosque nativo.

Por eso este lunes 16, las recorridas y monitoreo del área afectada permitieron verificar la ausencia de comportamiento activo, consolidando así los avances logrados en el operativo.

Este martes, en tanto, se mantendrá la observación y monitoreo preventivo del sector, con recorridas periódicas y seguimiento de las condiciones meteorológicas, hasta donde se den las condiciones necesarias para declarar la extinción definitiva del incendio.