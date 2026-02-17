Inversión histórica en San Juan: US$ 18.000 millones para el desarrollo de cobre y oro

Este lunes se confirmó la que será la mayor inversión privada en el sector minero de los últimos años en Argentina. La empresa Vicuña Corp. —una asociación estratégica conformada por la australiana BHP, la minera más grande del mundo, y la canadiense Lundin Mining— anunció una inversión estimada de 18.000 millones de dólares. El capital se destinará al desarrollo unificado de Josemaría y Filo del Sol, dos yacimientos de cobre, oro y plata situados en la provincia de San Juan, con este último compartiendo parte de su territorio con Chile.

El proyecto ya ha dado pasos firmes en el marco legal al aplicar en diciembre al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Bajo la categoría de "Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo", la empresa se comprometió a un desembolso que multiplica por diez el mínimo exigido por el régimen, consolidando su carácter de iniciativa de escala global.

Cronograma y etapas de producción

El plan de desarrollo se estructurará en etapas alineadas con la madurez técnica de cada activo. Durante el año 2026, las tareas se centrarán en el diseño, la ingeniería y la adquisición de equipos críticos, además de obras de infraestructura clave como la mejora de caminos de acceso, la construcción de líneas eléctricas de alta tensión y la expansión del campamento operativo.

El desembolso inicial más fuerte, de unos 7.000 millones de dólares, comenzará a ejecutarse en 2027 y se extenderá hasta 2030, año en el que se prevé el inicio oficial de la producción. Esta visión técnica unificada, presentada en la reciente Evaluación Económica Preliminar (PEA), busca optimizar la infraestructura necesaria para operar a casi 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar.

Impacto global y capacidad productiva

Una vez en funcionamiento, se espera que este polo minero se ubique entre las cinco operaciones más importantes del mundo en su tipo. Las proyecciones para los primeros 25 años de actividad estiman una producción anual promedio de 395.000 toneladas de cobre, más de 700.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

Solo en su primera década, el proyecto tiene como meta entregar aproximadamente 2,5 millones de toneladas de cobre, lo que representa un salto cualitativo para la matriz exportadora de Argentina. El desarrollo no solo destaca por sus cifras récord, sino por la integración de activos de clase mundial bajo una misma gestión operativa, marcando un hito en la minería regional.