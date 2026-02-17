Convocatoria abierta para Referentes Regionales de Alfabetización 2026 en Lengua y Matemática

El Ministerio de Educación informa que a partir del 18 de febrero se abrirá la Convocatoria 2026 para la cobertura de cargos de Referentes Regionales de Alfabetización en las áreas de Lengua y Matemática. La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial Integral de Alfabetización, implementado desde 2024, y tiene como propósito fortalecer el acompañamiento pedagógico situado en instituciones de las diferentes regiones educativas de la provincia.

Referentes Regionales de Alfabetización en Matemática

La convocatoria para Matemática está dirigida a docentes con experiencia y formación específica en alfabetización matemática, con perfiles diferenciados según la región educativa. En la Región Educativa V se requiere profesor o profesora de Nivel Primario con conocimientos, experiencia y/o capacitaciones comprobables en el área. Para la Región Educativa IV (Meseta), se solicita también docente de Nivel Primario con formación acreditable en Matemática, con residencia en la zona y movilidad propia. En las Regiones Educativas I, II, III y VI, la convocatoria está orientada a profesoras o profesores de Matemática de Nivel Secundario para cubrir vacantes de referentes regionales.

El rol implica acompañar y fortalecer los procesos de alfabetización en las instituciones de la región asignada; brindar asesoramiento pedagógico acorde al nivel educativo y al contexto territorial; articular acciones con equipos directivos, docentes, supervisores y equipos territoriales; realizar el seguimiento y la sistematización de las intervenciones; y participar activamente en instancias de trabajo colaborativo.

Entre los requisitos se establece haber cursado las capacitaciones dictadas por el Ministerio en el marco del Plan de Alfabetización; acreditar una trayectoria docente mínima de cinco años en Nivel Primario o Secundario; presentar currículum vitae actualizado; contar con conectividad adecuada y manejo básico de herramientas digitales; disponer de movilidad propia para el trabajo territorial; y evidenciar compromiso institucional, responsabilidad y capacidad para el trabajo en equipo.

Referentes Regionales de Alfabetización en Lengua

En Lengua, la convocatoria está destinada a docentes de los Niveles Inicial, Primario y Secundario con experiencia en alfabetización.

La función comprende el acompañamiento y fortalecimiento de los procesos de alfabetización en las escuelas de la región asignada, mediante un trabajo pedagógico situado y articulado con equipos directivos, docentes, supervisores y equipos territoriales. También incluye el seguimiento y registro de las acciones implementadas, así como la participación en espacios de trabajo colaborativo.

Los requisitos contemplan poseer título docente (excluyente); haber realizado las capacitaciones del Plan Provincial de Alfabetización; acreditar una trayectoria mínima de cinco años en alguno de los niveles convocados; presentar currículum vitae actualizado; contar con conectividad y manejo básico de herramientas digitales; disponer de movilidad propia; y demostrar compromiso institucional, actitud empática y disposición al trabajo en equipo.

Inscripción y acceso a la información

La información completa de los llamados para Referentes Regionales de Alfabetización en Lengua y en Matemática puede consultarse en la sección “Convocatorias” del sitio oficial del Ministerio de Educación (https://chubut.edu.ar/convocatorias/). En la solapa correspondiente a cada convocatoria se encontrarán más detalles, y los enlaces a los formularios de inscripción estarán disponibles a partir del 18 de febrero.

El Ministerio de Educación invita a las y los docentes interesados a postularse dentro del plazo establecido, reafirmando el compromiso provincial con el fortalecimiento de las trayectorias escolares y la consolidación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la alfabetización en todo el territorio chubutense.