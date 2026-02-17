Los Alerces: incendio contenido y nueva etapa de reconstrucción junto a prestadores

Con el incendio en fase de contenido, las autoridades han iniciado la etapa de reconstrucción. El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, y el ministro de Turismo del Chubut, Diego Lapenna, se reunieron con concesionarios para poner en marcha Proyección Alerces 2026.

Este espacio integrador busca planificar junto a los actores locales las acciones para las próximas temporadas de otoño-invierno y primavera-verano. Cabe destacar que, aunque el fuego esté contenido, esta situación es reversible ante condiciones meteorológicas adversas.



Estado de los servicios turísticos y senderos

El Parque Nacional continúa sosteniendo su temporada de verano con gran afluencia de visitantes. El estado actual de las actividades es el siguiente:

Navegación: Habilitada para recreación en el Lago Futalaufquen. En los ríos Arrayanes y Rivadavia se permite el uso de embarcaciones sin motor.



Senderos abiertos: Las sendas de la Zona Centro están operativas. Para el Cerro Dedal se requiere registro digital y para el Lago Krügger el registro debe ser presencial en el Centro de Visitantes



.Zonas cerradas: Por seguridad, permanecen cerrados los senderos en el área afectada por el fuego y el sector de la Pasarela del Río Arrayanes.



Seguridad vial y prevención

Debido al uso compartido de la Ruta 71 entre vehículos particulares y maquinaria de emergencia, se solicita a los conductores:

Respetar la velocidad máxima de 40 km/h en caminos internos.

Ceder la prioridad absoluta de paso a la flota operativa y vehículos oficiales.

Mantener la conducción en alerta en zonas sinuosas y de cornisa.

El operativo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la APN, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut, con el apoyo de fuerzas federales, brigadistas y la comunidad local.