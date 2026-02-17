15°
16°
Esquel, Argentina
Martes 17 de Febrero de 2026
17 de Febrero de 2026
Los Alerces: incendio contenido y nueva etapa de reconstrucción junto a prestadores

Tras contener el fuego que afectó 16 mil hectáreas, el Parque Nacional Los Alerces lanza la iniciativa Proyección Alerces 2026. La temporada continúa con actividades habilitadas y estrictas medidas de seguridad vial.
Con el incendio en fase de contenido, las autoridades han iniciado la etapa de reconstrucción. El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, y el ministro de Turismo del Chubut, Diego Lapenna, se reunieron con concesionarios para poner en marcha Proyección Alerces 2026.

 

Este espacio integrador busca planificar junto a los actores locales las acciones para las próximas temporadas de otoño-invierno y primavera-verano. Cabe destacar que, aunque el fuego esté contenido, esta situación es reversible ante condiciones meteorológicas adversas.
 

 

Estado de los servicios turísticos y senderos

 

El Parque Nacional continúa sosteniendo su temporada de verano con gran afluencia de visitantes. El estado actual de las actividades es el siguiente:

 

Navegación: Habilitada para recreación en el Lago Futalaufquen. En los ríos Arrayanes y Rivadavia se permite el uso de embarcaciones sin motor.

Senderos abiertos: Las sendas de la Zona Centro están operativas. Para el Cerro Dedal se requiere registro digital y para el Lago Krügger el registro debe ser presencial en el Centro de Visitantes

.Zonas cerradas: Por seguridad, permanecen cerrados los senderos en el área afectada por el fuego y el sector de la Pasarela del Río Arrayanes.

 


Seguridad vial y prevención

 

Debido al uso compartido de la Ruta 71 entre vehículos particulares y maquinaria de emergencia, se solicita a los conductores:

 

Respetar la velocidad máxima de 40 km/h en caminos internos.

 

Ceder la prioridad absoluta de paso a la flota operativa y vehículos oficiales.

 

Mantener la conducción en alerta en zonas sinuosas y de cornisa.

 

El operativo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la APN, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut, con el apoyo de fuerzas federales, brigadistas y la comunidad local.

 

