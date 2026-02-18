La lluvia no paró la fiesta de la Futa Cup

(Por Carlos “El Chavo” Ortiz, desde Futaleufú Región de Los Lagos). - La primera jornada de la Futa Cup arrancó bajo la lluvia y el frio, pero no fue impedimento para ver grandes partidos en el Estadio Municipal de Futaleufú.

En la jornada de este martes, fueron cinco los encuentros que se llevaron a cabo en un campo de juego de impecable condiciones, a pesar de la lluvia caída y que, de a ratos, fue persistente.

Tras la ceremonia de apertura, se llevaron los encuentros de la primera fecha donde la gran sorpresa de la jornada lo dieron los chicos (y la pequeña Agustina Queicha) de Somos del Cochrame quienes golearon a San Patricio de Trevelin por 6 a 0 en el primero de los encuentros del triangular (ida y vuelta) de la categoría 2014/15.

La victoria se sostuvo por la seguridad y el increíble quinto gol de Cochrane logrado por la niña Agustina, además del buen juego demostrado por Matías Maldonado (n° 10), Mariano Cortez (30), Francisco Rivas (9) y sobre todo la velocidad de Héctor Vidal, quien uso la camiseta 99, autor de dos, de los seis goles, de la goleada de la fecha.

Sin dudas a estos peques de Cochrane habrá que tenerlos muy en cuenta para los siguientes compromisos de este equipo de la región de Aysén.

En lo que respecta a esta categoría este miércoles se jugarán dos encuentros completando la primera ronda, donde San Patricio de Trevelin se medirá ante Junaeb de Futaleufú (a las 15.30 hs en cancha 1) en tanto una hora más tarde está programado el partido entre Somos del Cochrane de Puerto Aysen frente a Junaeb Futaleufú.

En lo que respecta a la categoría más grande, es decir la 2012/13 se jugaron este martes cuatro partidos.

Por la zona A, Deportivo Cañadón igualó uno a uno frente de los locales de Deportivo Espolón, en tanto Esquel FC 2 venció a Fontana Rojo por dos a cero.

Por la zona B, con dos goles de Iván Yañéz Esquel FC 1 pudo superar a Fontana de Trevelin por dos a uno, luego de estar perdiendo casi al inicio del encuentro por uno a cero a través de la conquista de Amon Velázquez.

En el otro encuentro de la zona, Deportivo Chacarita superó por la mínima diferencia al Deportivo Cordillera de Esquel a través de un gol conquistado por Conrado Cárdenas, cuando apenas se cumplían 7 minutos de la primera mitad.

Un total de 14 equipos están tomaron parte de esta segunda edición de la Futa Cup torneo que está organizado por la Municipalidad de Futaleufú a través de la Unidad de Deportes.

LOS ENCUENTROS DEL MIERCOLES

En el marco de la segunda jornada de la Futa Cup los partidos que se desarrollarán este miércoles 18 de febrero en el Estadio Municipal de Futaleufú son los siguientes:

10.30 hs O´Higgins 2 vs. Cebollitas de Esquel (cat. 2018/19 y 20)

11.00 hs O´Higgins 1 vs. O´Higgins 2 (cat. 2018/19 y 20)

11.30 hs O’ Higgins 1vs. Cebollitas de Esquel (cat. 2018/19 y 20)

14.30 hs Deportivo Espolón vs. Esquel FC 2 (cat. 2012/13 – Zona A -cancha 1)

14.30 hs Deportivo Cordillera vs. Fontana Negro (cat. 2012/13 - Zona B – cancha 2)

15.30 hs San Patricio vs. Junaeb Futaleufú (cat. 2014/15 – cancha 1)

15.30 hs Deportivo Cañadón vs. Fontana Rojo (cat. 2012/13 – Zona A – cancha 2)

16.30 hs Chacarita de Esquel vs. Esquel FC 1 (cat. 2012/13 – Zona B – cancha 1)

16.30 hs Somos del Cochrane vs. Junaeb Futaleufú (cat. 2014/15 – cancha 2)

17.30 hs Deportivo Espolón vs. Fontana Rojo (cat. 2012/13 – Zona A – cancha 1)

17.30 hs Deportivo Cordillera vs. Esquel FC 1 (cat. 2012/13 – Zona B – cancha 2)

18.30 hs Deportivo Cañadón vs. Esquel FC 2 (cat. 2012/13 – Zona A – cancha 1)

18.30 hs Chacarita de Esquel vs. Fontana Negro (cat. 2012/13 – Zona B – cancha 2)