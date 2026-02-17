Tenía 11 años y murió al inhalar desodorante por un desafío de TikTok

Un niño británico de 11 años fue hallado sin vida en su casa tras inhalar desodorante en aerosol en una práctica conocida como “chroming”. La víctima, Freddie Davis, fue encontrada por su madre, quien vinculó el hecho con una tendencia difundida en TikTok.

Según el informe forense, la muerte fue considerada accidental al detectarse propano, butano e isobutano en muestras de tejido. El caso generó preocupación por los desafíos virales y el acceso de menores a este tipo de contenidos.

Los servicios de emergencia llegaron tras su llamado, pero no pudieron reanimarlo. Roseanne Marie Thompson, madre del niño lo encontró inconsciente y, mientras intentaba despertarlo, un aerosol se deslizó de su bata.

Un toxicólogo forense confirmó que había presencia de propano, butano e isobutano en las muestras de tejido de Freddie Davis luego de su fallecimiento; hallazgos que coinciden con un aerosol recuperado en la escena. Un patólogo determinó que la causa fue la inhalación de propelente de aerosol de butano. El forense instó a los padres a estar alerta ante el posible mal uso de aerosoles por parte de los niños y pidió una mayor concientización sobre los peligros, según informó The Sun.

Los oficiales de Policía que acudieron a la casa notaron un fuerte olor en la habitación. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue “accidental” y la vincularon con la inhalación de vapores de spray, descartando la participación de otras personas. Más tarde, la familia supo que el producto era un aerosol corporal de la marca Ted Baker. El envase de desodorante y el olor en el cuarto respaldaron la conclusión de que la inhalación del aerosol fue la causa del deceso.

El caso fue asociado con el “chroming”, una tendencia en la que los jóvenes inhalan vapores de productos como desodorantes en spray para inducir un estado alterado. Se cree que la muerte estuvo relacionada con desafíos riesgosos en redes sociales que promovían o normalizaban este comportamiento entre usuarios muy jóvenes, con reportes de que la práctica circulaba en plataformas como TikTok.

Profesionales de la salud y autoridades advirtieron que incluso una exposición breve o moderada a estas sustancias podría desencadenar un paro cardíaco repentino, asfixia o daño cerebral severo, y que un solo intento puede resultar fatal debido al desplazamiento de oxígeno, alteraciones del ritmo cardíaco y toxicidad directa.

La madre de Davis dijo que sabía que los chicos de su edad estaban viendo videos de esta práctica y que previamente le había advertido a su hijo que no participara en este tipo de tendencias. También había dejado de comprarle desodorantes en spray, preocupada por los reportes de mal uso, pero cree que él consiguió el producto a través de un amigo.

Advertencias más amplias sobre el “chroming” enfatizaron que las sustancias utilizadas, a menudo productos domésticos, pueden parecer inofensivas debido a su disponibilidad cotidiana, pero pueden causar daños graves e inmediatos al ser inhaladas.

Los resultados en este caso reflejaron los riesgos documentados: un colapso repentino, el potencial de un paro cardíaco y la posibilidad de una lesión cerebral irreversible incluso tras un solo episodio. Los funcionarios recalcaron que la tendencia se dirige a personas muy jóvenes que podrían no comprender el peligro, y que la influencia de los pares y el contenido en redes sociales podría aumentar la probabilidad de experimentación.