Abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Natación en Trevelin

La Coordinación de la Escuela Municipal de Natación anunció que la próxima semana comenzará el proceso de inscripción para los vecinos interesados en sumarse a las actividades del natatorio. Con el objetivo de agilizar el trámite, las autoridades informaron que la modalidad será completamente virtual.

Cronograma de inscripciones

El proceso se dividirá según la situación de cada alumno:

Alumnos con boletín 2025:

Días: Lunes 23 y martes 24 de febrero.

Horario: Desde las 9:00 hasta las 21:00 hs.

Modalidad: A través de un link que será publicado en las redes sociales de la Secretaría el mismo día de inicio.

Pre-inscripción para alumnos nuevos (sin boletín):

Días: Jueves 26 y viernes 27 de febrero.

Modalidad: También de forma virtual mediante el link que estará disponible en los canales oficiales de comunicación.







Asignación de cupos y resultados

Desde la Secretaría aclararon que, en caso de que la cantidad de anotados exceda las vacantes disponibles en cada nivel o turno, se realizará un sorteo para definir las vacantes. El listado final de los alumnos ingresantes será publicado físicamente en las carteleras del Polideportivo Municipal.

Informes y consultas

Para aquellos vecinos que requieran mayor información o tengan dudas sobre el trámite virtual, pueden acercarse a la mesa de entrada del Polideportivo Trevelin, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 18:00 hs.







