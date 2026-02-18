15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Trevelinnatacion
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Natación en Trevelin

La Secretaría de Deportes y Recreación local confirmó el cronograma para el ciclo 2026. El proceso se realizará de forma virtual en dos etapas: primero para alumnos con boletín 2025 y luego para nuevos ingresantes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Coordinación de la Escuela Municipal de Natación anunció que la próxima semana comenzará el proceso de inscripción para los vecinos interesados en sumarse a las actividades del natatorio. Con el objetivo de agilizar el trámite, las autoridades informaron que la modalidad será completamente virtual.

 

Cronograma de inscripciones

 

El proceso se dividirá según la situación de cada alumno:

 

Alumnos con boletín 2025:

 

  • Días: Lunes 23 y martes 24 de febrero.

     

  • Horario: Desde las 9:00 hasta las 21:00 hs.

     

  • Modalidad: A través de un link que será publicado en las redes sociales de la Secretaría el mismo día de inicio.

     

Pre-inscripción para alumnos nuevos (sin boletín):

 

  • Días: Jueves 26 y viernes 27 de febrero.

     

  • Modalidad: También de forma virtual mediante el link que estará disponible en los canales oficiales de comunicación.
     

     



Asignación de cupos y resultados

 

Desde la Secretaría aclararon que, en caso de que la cantidad de anotados exceda las vacantes disponibles en cada nivel o turno, se realizará un sorteo para definir las vacantes. El listado final de los alumnos ingresantes será publicado físicamente en las carteleras del Polideportivo Municipal.

 

Informes y consultas

 

Para aquellos vecinos que requieran mayor información o tengan dudas sobre el trámite virtual, pueden acercarse a la mesa de entrada del Polideportivo Trevelin, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 18:00 hs.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel: Colisión sin heridos involucró a Diego Lapenna
4
 ¿Se pudo haber evitado?: El análisis técnico de Marcos Ponce sobre el incidente de buceo
5
 El horror de una mujer atacada por un cocodrilo gigante en un río: la devoró
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -