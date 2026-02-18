Provincia abrió la inscripción al Boleto Educativo Chubutense

El Gobierno del Chubut informa que se encuentra abierta la inscripción al Boleto Educativo Chubutense (BECH), una herramienta destinada a garantizar el acceso al transporte público a estudiantes, docentes y auxiliares educativos de todos los niveles en la provincia.

El programa implica la cobertura total del valor de la tarifa para estudiantes, docentes y auxiliares educativos con lo que se busca acompañar la permanencia en el sistema educativo y facilitar el traslado diario hacia los establecimientos escolares, asegurando igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial.

Fácil y rápido a través de DINO

Como parte de la transformación digital impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la inscripción al BECH se realiza de manera ágil y accesible a través del asistente virtual DINO.

Para completar el trámite, los interesados deben ingresar a www.dino.gob.ar o comunicarse vía WhatsApp al +54 9 280 460-3466. Para acceder al beneficio, es necesario contar con DNI vigente y constancia de alumno regular o certificación laboral correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Una vez aprobado el beneficio, los usuarios recibirán un voucher para utilizar en el transporte público.

En los casos en que el servicio opere con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el subsidio se cargará directamente en la tarjeta del beneficiario. Para activarlo, deberán apoyar la tarjeta SUBE en un dispositivo móvil con tecnología NFC o acercarse a una Unidad de Gestión SUBE (UGS). Asimismo, es posible solicitar a los choferes de las líneas con terminal SUBE la activación del beneficio en la misma.

Para quienes utilicen líneas de colectivo que no cuentan con sistema SUBE, el voucher deberá canjearse en la empresa de transporte correspondiente.

El Boleto Educativo Chubutense continúa consolidándose como una herramienta clave para acompañar a la comunidad educativa y garantizar el acceso al transporte en toda la provincia.