Conflicto en FATE: El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se frenan los 920 despidos

En una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto entre la fabricante de neumáticos FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Retrotraer la situación

La resolución, anunciada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano en sus redes sociales, establece un periodo de 15 días hábiles en el cual la situación debe volver al estado previo al inicio del conflicto. Esto implica, en términos prácticos, que el cierre de la fábrica y los 920 despidos anunciados por la firma quedan sin efecto de manera provisional.

Durante este plazo, tanto la empresa como el sindicato deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de la relación laboral, con el fin de priorizar el diálogo y preservar los puestos de trabajo.

La postura de los trabajadores

Tras conocerse la noticia, los empleados que mantenían una ocupación pacífica en la planta de San Fernando recibieron la medida con cautela pero optimismo. "La única forma de solucionar esto es que la empresa vuelva a producir", señalaron delegados gremiales, quienes confirmaron que, pese a la conciliación, se mantendrán en estado de alerta.

"Realizamos una ocupación pacífica y mañana vamos a participar del paro general, aunque es un paro sin movilización", explicó Sebastián, uno de los trabajadores afectados. Tras el retiro de la Policía Bonaerense que rodeó el predio durante la mañana, la dirigencia sindical definirá los pasos a seguir dentro de la planta.

El rol del Estado

Desde la Secretaría de Trabajo recalcaron que se han agotado las instancias administrativas para promover el diálogo y evitar el impacto social que significaría el cierre de una de las plantas más importantes de la región. El objetivo del Gobierno es "preservar la actividad y el empleo" mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio.







