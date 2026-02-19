Cuenta regresiva para la apertura de los juegos en la Plaza del Cielo

La subsecretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, Carolina Lemir, confirmó que el próximo miércoles 25 por la tarde se realizará la inauguración de los nuevos juegos de la Plaza del Cielo.



Los juegos llegaron el sábado por la tarde y fueron diseñados especialmente para este espacio, que posee un fuerte perfil pedagógico vinculado a la astronomía y una historia que se remonta a los años 90. Si bien la plaza no estará finalizada al cien por ciento, gran parte del proyecto quedará concluido para la apertura.



Actualmente se avanza en la instalación de los juegos y resta colocar el piso de caucho y parte de la luminaria baja. Del trabajo participan el equipo de Espacios Verdes, Obras Públicas, la empresa NUPA —encargada del montaje— y la UEPROMU, cuyos técnicos supervisan la obra. El espacio contará además con placero y sistema de cámaras de seguridad, incluida una cámara policial ya operativa.



Entre los principales atractivos se encuentra la Nave Viajero, inspirada en la histórica sonda espacial que viaja por el espacio desde los años 70 y actualmente se encuentra fuera del sistema solar. Este juego contará con cartelería educativa tanto en su exterior como en su interior, especialmente diseñada para que los niños puedan aprender mientras juegan sobre los descubrimientos y el recorrido de la nave.

Otro de los juegos destacados es la Girosfera, un dispositivo de rotación que estará acompañado por información pedagógica que explica el movimiento de la Tierra sobre su propio eje y su traslación alrededor del Sol, vinculando la experiencia lúdica con conceptos astronómicos fundamentales.



El espacio también incluirá un sistema de hamacas de distintas alturas, acompañado por cartelería relacionada con los péndulos y la gravedad en los distintos planetas, permitiendo que el juego sirva como disparador para comprender principios físicos.



Además, se incorporó la Hamaca Nido, un juego inclusivo pensado para ser utilizado desde bebés hasta adultos. Su diseño sencillo pero funcional permite que todos puedan compartir la misma experiencia, reforzando el concepto de inclusión. Desde el municipio solicitaron especial cuidado en su uso, permitiendo un máximo de dos personas por vez.

Entre otros atractivos, se destaca la “curva de la historia”, con siete bancos y carteles que invitan a reflexionar sobre distintas miradas del universo a lo largo del tiempo, incluyendo una referencia a la necesidad de una visión más inclusiva en la ciencia. También se proyecta un paseo artístico sobre el muro medianero con exposiciones temporales y la futura restauración del mural patrimonial del Arca.



En la diagonal de la plaza se instalaron dispositivos vinculados a la astronomía como un gnomon, una esfera lisa, un globo terráqueo y un reloj de sol, que servirán de apoyo a futuras propuestas educativas desde el planetario, el municipio y programas de astroturismo.



También cuenta con una comunidad vegetal variada entre las que se destacan especies nativas. La vereda tendrá una plantación floral abundante, mientras que el resto del espacio verde será más abierto para permitir el disfrute al aire libre. El diseño contempla criterios de accesibilidad, con cartelería adaptada en altura y ángulo, colores pensados para personas con disminución visual y equipamiento urbano fabricado con hierro y plástico reciclado.



Lemir remarcó que la obra fue realizada con fondos municipales, “Invitamos a toda la comunidad el miércoles 25 por la tarde. Queremos que esta plaza sea una fiesta y que los protagonistas sean los niños”, concluyó.