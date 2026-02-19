Sífilis y los contagios que no paran entre los más jóvenes: 55 mil casos en un año

La secretaría de salud de la nación ha puesto en alarma a las autoridades sanitarias de Argentina tras revelar una escalada sustancial en los casos de sífilis. En el transcurso de 2025, se registraron formalmente 55.183 diagnósticos de esta infección en todo el país, cifras que no se habían visto en los últimos cinco años.



El incremento, calculado en un 71% respecto al lapso entre 2020 y 2024, indica una tendencia al alza que preocupa tanto a médicos como a funcionarios de salud pública. Principalmente, este auge de casos afecta a la población más joven del país, abarcando a adolescentes y jóvenes adultos, segmentos que han mostrado un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.



La infección de la sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y la principal vía de transmisión es mediante relaciones sexuales sin protección. Esta peligrosa enfermedad ha demostrado ser una amenaza silenciosa debido a que durante sus primeras fases algunos portadores no presentan síntomas evidentes. Sin embargo, una pequeña lesión indolora puede manifestarse en el lugar donde la bacteria ingresó al cuerpo, pero tiende a desaparecer sin dejar rastro, ignorando así la conciencia del portador sobre la enfermedad.



Dra. Valeria Valko, una reconocida ginecóloga de la Clínica Ospedyc, insiste en la imperiosa necesidad del diagnóstico temprano para mitigar los efectos adversos que la sífilis puede tener en el cuerpo humano. “La carencia de tratamiento podría dar paso a erupciones en la piel, malestar severo y, en el peor de los casos, ocasionar complicaciones mortales que comprometen el corazón o el sistema nervioso”, subrayó.



En órganos internos, la prolongación de la enfermedad sin tratamiento adecuado puede desencadenar problemas de gestación, como abortos espontáneos o malformaciones en el feto. Por lo tanto, insiste el ministerio, la detección precoz mediante simples análisis de sangre es indispensable, al igual que la aplicación de tratamientos antibióticos efectivos.



La prevención sigue siendo la principal estrategia sugerida: el uso de preservativos en toda relación sexual y controles regulares, especialmente tras encuentros sexuales sin protección, deben ocupar el centro de las discusiones sobre hábitos sexuales responsables. También se subraya la importancia de notificar a todas las parejas sexuales al recibir un diagnóstico positivo para prevenir la proliferación de la sífilis en la comunidad.