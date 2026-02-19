“Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, comenzó a viralizarse un video que la joven había publicado tiempo atrás en su cuenta de TikTok y que ahora cobra un significado especial para muchos usuarios en redes.

Se filmó corriendo por un campo y una frase pisa su imagen: “Grabando un video para mi funeral porque mi novio nunca me graba”. La buceadora de 23 años fue encontrada este miércoles en la tarde, a unos 20 metros de profundidad en aguas de Puerto Madryn, luego de haber desaparecido el lunes durante una práctica en la zona de Punta Cuevas.

Según confirmó el fiscal Alex Williams, la inmersión formaba parte de una certificación internacional de buceo (PADI). El hecho ocurrió en el Parque Subacuático, en el sector donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809.

De acuerdo a los datos preliminares, la joven se habría descompensado mientras realizaba el descenso y no logró regresar a la superficie por sus propios medios. Personal especializado de Buceo y Rescate de Prefectura Naval trabajó en el operativo para recuperar el cuerpo. La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió bajo el agua.