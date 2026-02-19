20°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn

Lo subió hace un tiempo a una red social. Dijo que lo hacía porque “mi novio nunca me graba”. La joven de 23 años falleció mientras practicaba buceo en aguas del Golfo Nuevo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, comenzó a viralizarse un video que la joven había publicado tiempo atrás en su cuenta de TikTok y que ahora cobra un significado especial para muchos usuarios en redes.

 

Se filmó corriendo por un campo y una frase pisa su imagen: “Grabando un video para mi funeral porque mi novio nunca me graba”. La buceadora de 23 años fue encontrada este miércoles en la tarde, a unos 20 metros de profundidad en aguas de Puerto Madryn, luego de haber desaparecido el lunes durante una práctica en la zona de Punta Cuevas.

 

Según confirmó el fiscal Alex Williams, la inmersión formaba parte de una certificación internacional de buceo (PADI). El hecho ocurrió en el Parque Subacuático, en el sector donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809.

 

De acuerdo a los datos preliminares, la joven se habría descompensado mientras realizaba el descenso y no logró regresar a la superficie por sus propios medios. Personal especializado de Buceo y Rescate de Prefectura Naval trabajó en el operativo para recuperar el cuerpo. La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió bajo el agua.

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
2
 Los pinos y los incendios en la Región Andino Patagónica
3
 Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries
4
 La Cooperativa 16 de Octubre renovó su flota con una inversión superior a los $250 millones
5
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -