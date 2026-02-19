Avanza el cordón cuneta en calle Darwin y proyectan futuras obras de pavimento en Esquel

La Municipalidad de Esquel avanza con la ejecución de cordón cuneta sobre calle Darwin, en la intersección con Don Bosco. La obra comenzó hace aproximadamente dos semanas y ya muestra un progreso significativo.

Iván Pereira, responsable de la UEPROMU, explicó: “Es una obra que arrancó hace aproximadamente dos semanas atrás, con el relevamiento topográfico y el proyecto correspondiente, que ya lo teníamos bastante avanzado”. En ese marco, destacó el progreso alcanzado en pocos días: “Ya hicimos 200 metros lineales de cordón cuneta. Es un avance importante”, y valoró el ritmo de trabajo de la empresa a cargo: “Vemos el ritmo y la cantidad de gente que colocó la empresa a trabajar. Así que muy contentos con el avance de la obra”.

El funcionario señaló que el objetivo es que estas arterias queden preparadas para una futura pavimentación. “La idea es generar cordones cuneta y que sean arterias ya para generar algún tipo de pavimento. Estudiar la posibilidad de algún pavimento articulado, como adoquines o algún pavimento de hormigón”, indicó. La decisión final dependerá del esquema de desagües pluviales que se planifica para la zona alta de la ciudad. “Depende de esa decisión y de los niveles finales y de la cantidad de precipitaciones que podemos llegar a tener sobre Don Bosco”, precisó.

Además, Pereira detalló que este tipo de intervenciones se financian de manera conjunta. La obra estructural de desagües pluviales es afrontada por el municipio, mientras que el cordón cuneta y un eventual adoquinado se realizan bajo un esquema mixto, con aportes tanto del Estado municipal como de los vecinos.

Sobre las alternativas, sostuvo que “el adoquinado siempre es más flexible a cualquier tipo de cambio” y remarcó que las cooperativas locales ya cuentan con experiencia en este tipo de obras, con buenos resultados en distintas calles.

En paralelo, el municipio avanza con otros trabajos, como el adoquinado en Antártida Argentina, Humphreys y Molinari, y prevé continuar con cuatro cuadras más de cordón cuneta hasta Alvear. En cuanto a los plazos, Pereira estimó que “a este ritmo, a mediados de marzo, ya vamos a poder llegar a Alvear”, y subrayó la importancia de completar estas tareas antes de la temporada de mayores precipitaciones.

