Menos burocracia, más soluciones: Fiscalía moderniza la aplicación del Código de Convivencia

Representantes de la Fiscalía y Jueces de Paz de Esquel y Trevelin mantuvieron un encuentro clave para coordinar el trabajo conjunto. El objetivo es resolver los conflictos vecinales con mayor rapidez, priorizando el diálogo y asegurando juicios y sanciones cuando sea necesario.

En un paso más para fortalecer el orden y la armonía en la región, la Fiscalía encabezó una reunión estratégica con los Jueces de Paz de Esquel y Trevelin. El foco del encuentro estuvo puesto en el Código de Convivencia Ciudadana, esa herramienta legal que regula desde los ruidos molestos hasta los problemas de vecindad más comunes.

Desde la última reforma, la Fiscalía viene implementando un plan de articulación con distintas instituciones. En esta oportunidad, el diálogo con la Justicia de Paz buscó aceitar los engranajes para que la aplicación de la ley no se quede solo en los papeles, sino que traiga resultados concretos para los vecinos.

Menos burocracia, más soluciones

El objetivo principal de esta mesa de trabajo es sistematizar los procedimientos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, ante una falta o contravención, las autoridades tengan un camino claro para actuar, buscando dos resultados principales:

Más Conciliaciones: Se busca potenciar el diálogo. Que muchos de los conflictos que llegan a las oficinas puedan resolverse mediante acuerdos entre las partes, reparando el daño y evitando que el problema escale a mayores.

Juicios más dinámicos: En aquellos casos donde la falta es grave o no hay voluntad de acuerdo, se busca que los juicios contravencionales se realicen de manera eficiente para que la sanción llegue a tiempo y sea efectiva.

Un trabajo en equipo

Esta reunión no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia integral de la Fiscalía para trabajar de la mano con todos los actores involucrados en el Código Contravencional. Al unificar criterios entre quienes denuncian, quienes investigan y quienes juzgan, se logra una justicia más humana y, sobre todo, más presente en la vida cotidiana.

Con estas acciones, se espera que el Código de Convivencia se transforme en una herramienta de pacificación social, donde la regla sea el respeto mutuo y la respuesta del Estado sea efectiva frente a los incumplimientos.