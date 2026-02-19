Marcela Beatove presenta un nuevo curso de PNL: “Vivir tiene que ser algo fácil”

La referente en Programación Neurolingüística (PNL), Marcela Beatove, anunció el inicio de un nuevo curso de iniciación que comenzará el sábado 7 de marzo, con certificación de la Asociación Argentina de PNL.



En diálogo con Red43, Beatove explicó que la PNL “es aprender a organizar, desde el lenguaje verbal y no verbal, nuestra vida”. Lejos de ser algo complejo, aseguró que se trata de herramientas simples y prácticas: “Es re fácil aprender esto porque es todo lo que nosotros hemos traído a la vida”.



Según detalló, el trabajo integra los sistemas biológico, emocional y mental para coordinarlos y lograr mayor coherencia. “Cuando se organiza lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, la vida es fácil”, afirmó. En ese sentido, señaló que muchas veces el conflicto aparece cuando “pensamos una cosa, hacemos otra, dudamos o no confiamos en nosotros”, y que el curso apunta justamente a modificar esos desajustes.

Beatove aseguró que quienes asistan se van a sentir, ante todo, “divertidos”, ya que considera que el disfrute es clave en el aprendizaje. También habló de “alinearnos” y de lograr congruencia entre pensamiento, emoción y acción.



“Es un modelo de vida, una filosofía de vida”, sostuvo. Y ejemplificó: “A veces una persona dice ‘¡no sabés todo lo que me pasa!’ y tal vez es algo mínimo que podemos aprender a resolver fácilmente”.

El curso propone salir de la repetición y animarse a cambiar: “Si siempre hacemos lo mismo con las mismas herramientas, somos modelo de repetición. Hay que moverse de la baldosa, pegar un saltito y ver qué pasa”.



Más de 25 años de experiencia



Beatove comenzó su camino en la PNL en 1998. “Nunca supe que iba a trabajar de esto, pero cuando entré me apasionó. Me pareció algo maravilloso y de mucha resolución”, recordó. Actualmente forma parte de la comisión de la Asociación Argentina de PNL y adelantó que se impulsarán más actividades abiertas y gratuitas para la comunidad.



A lo largo de los años ha formado a numerosos alumnos, que —según expresó— se convirtieron en amigos. “Esto es encontrarnos de persona a persona”, señaló.



Para ella, enseñar PNL no es un trabajo tradicional: “Yo digo trabajar, pero en realidad me divierto. Me encanta. Sigo en la ruta de formar gente para que esto se amplifique, porque es un gran solucionador de la vida”.



Uno de los ejes centrales del curso es la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad. “Antes estaba el paradigma de ver para creer. Hoy yo creo lo que va a acontecer”, afirmó.



Explicó que es fundamental “verlo, decirlo y sentirlo” para que eso que deseamos se concrete. “Si yo digo ‘no tengo plata, no me alcanza’, estoy poniendo trabas. Pero si digo ‘voy a hacer un curso y voy a tener tantas personas’ y lo vibro, es como que ya estoy ahí”.



También aclaró que “la PNL no es magia, es científica” y que no se trata de copiar a otros, sino de “modelar procesos neurológicos de personas a las que las cosas les salen bien”.

Para Beatove, la vida “tiene que ser algo fácil, cómodo”, y animó a desarrollar curiosidad e innovación: “Si no me salió por acá, ¿por dónde? ¿De qué otra manera? ¿Quién lo hace bien?”.



Detalles e inscripción



El curso comienza el sábado 7 de marzo, de 9 a 11 horas, y se dictará todos los sábados hasta julio inclusive. Cuenta con certificación oficial de la Asociación Argentina de PNL.

“Garantizo que no solo se va a aprender, sino que se van a divertir y se van a llevar herramientas para la vida”, aseguró.



Para información e inscripción los interesados pueden comunicarse al teléfono 1158876415 o al mail: mbpnldinamica@gmail.com

“Escriban, pregúntenos. Estamos dispuestos a contarles de qué se trata y a habilitar que todas las personas puedan llegar a esto”, concluyó.