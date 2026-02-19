Telebingo y espectáculos de valor nacional, las principales atracciones del aniversario de Esquel

La subsecretaria de Cultura Municipal, Sonia Baliente explicó la programación del 120° aniversario de Esquel, que comienza una nueva semana de actividades este lunes.



La subsecretaria contó que “es con entrada libre y gratuita, se presenta David Rojas y Fede Quilodran, músicos de la región, quienes ganaron en Precosquín, luego fueron a Cosquín, y bueno, David logró llegar a la final, así que se van a presentar en este escenario mayor. Luego se presenta Mariano Godoy, músico de Buenos Aires que hace una mezcla entre folclore, tango y música electrónica, una cosa muy novedosa. Y Leo Miranda, nuestro artista local que tiene su trascendencia nacional también. Joshua Montoya, que es de la ciudad de Dolavon, que ha ganado La Voz hace unos años, y cierra este día hermoso de folclore, Maggie Cushen. Ella es una cantante que tiene mucha trascendencia a nivel nacional, en este momento, está grabando y cantando desde Abel Pintos, Teresa Parodi y Milo J”.



Con patio gastronómico incluido, la gente puede “ir con sus reposeras, creo que va a estar lindo el clima. Arranca a las 19 horas hasta las 00 horas”.



Martes de Telebingo, en donde tu cartón será la entrada al evento: “a partir de las 19 horas, con La Reggae, que es una banda local, luego está Los Palmae, que es una banda de Santa Fe, de Cumbia santafecina, que algunos restaurantes son hijos de Los Palmera. Y luego está el Telebingo y cierra la noche, Q´Lokura”.



El Gerente General del Instituto de Asistencia Social, Daniel Cambón Rubi, explicó que la entrada es mediante la compra de cartones de bingo, en los cuales hay promociones: “está la promo, que vale 30.000 pesos, y entran 3 personas. Los menores no pagan. hay dos vehículos en juego, electrodomésticos, y sorteos adicionales para la gente que solamente compró la entrada, también va a haber cupones para turistas y para la gente de Esquel”.



La expectativa de una nueva fiesta en que el Telebingo acompaña a la ciudad: “estoy viendo que se está por inaugurar una plaza sensacional acá, hay un clima lindo en la ciudad, a pesar de todas las calamidades que hemos tenido, la catástrofe que hemos tenido, pero bueno, hay buena onda. va a estar la entrega de aportes a las instituciones”.



SL