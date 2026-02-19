22°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutComodoro Rivadavia
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut lanza becas al mérito para tecnicaturas superiores en Comodoro

El Ministerio de Educación informó que el Instituto N° 1820 otorgará beneficios a egresados de escuelas públicas con promedios superiores a 8. La inscripción para Radiología y Seguridad e Higiene cierra el 20 de marzo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación del Chubut informa que el Instituto Superior Consultar Académica N° 1820, con sede en Aristóbulo del Valle N° 555 de Comodoro Rivadavia, otorgará dos becas académicas destinadas a estudiantes provenientes de instituciones públicas que hayan finalizado el Nivel Secundario con alto desempeño.

 

La iniciativa surge a partir de la articulación con esta la educativa y se enmarca en el compromiso institucional de promover la igualdad de oportunidades, el reconocimiento al mérito y el fortalecimiento de trayectorias formativas de calidad en el Nivel Superior.

 

Requisitos y carreras alcanzadas

 

Las becas estarán dirigidas a egresados con un promedio general igual o superior a 8, priorizando el esfuerzo sostenido, la constancia y el compromiso académico.

 

Su implementación estará sujeta a la apertura de cohortes en las carreras de Tecnicatura Superior en Radiología y Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene Laboral, conforme a la matrícula mínima requerida para su funcionamiento académico y administrativo.

 

Para la continuidad del beneficio durante el ciclo lectivo, los estudiantes deberán mantener la condición de alumno regular, aprobar los exámenes finales con una calificación mínima de 8 y acreditar al menos un 80% de asistencia a clases.

 

Evaluación y plazos de inscripción

 

El cumplimiento de los requisitos académicos será evaluado al finalizar cada cuatrimestre. En caso de verificarse las condiciones establecidas, la beca se renovará en su totalidad para el período siguiente.

 

Los interesados en obtener más información deberán presentarse en la sede del Instituto (Aristóbulo del Valle N° 555, Comodoro Rivadavia), de lunes a viernes de 10 a 18 horas, con plazo de inscripción hasta el 20 de marzo.

 

Desde el Ministerio de Educación se valora esta propuesta que no solo reconoce el desempeño académico, sino que también contribuye a la permanencia y al compromiso estudiantil, fortaleciendo el sistema educativo provincial en articulación con instituciones de gestión privada.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries
3
 Los pinos y los incendios en la Región Andino Patagónica
4
 “Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn
5
 La Cooperativa 16 de Octubre renovó su flota con una inversión superior a los $250 millones
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -