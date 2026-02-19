Chubut busca profesionales de todo el país para sus residencias de salud 2026

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, convoca a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país a participar del Concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, cuyas inscripciones abrieron el 12 de febrero y se extenderán hasta el 31 de marzo próximo.

Especialidades y sedes

La formación se llevará a cabo en los hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Sarmiento y Rawson. Las vacantes se dividen en:

Médicas: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología, Terapia Intensiva y Psiquiatría.

Multiprofesionales: Salud Mental Comunitaria y Epidemiología.

Enfermería: Cuidados Críticos (Neonatales y Adultos) y Salud Pública.

Otras: Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.



Inscripción, examen y entrevistas

El período de inscripción al concurso abrió el pasado 12 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo inclusive, y se podrá realizar de manera online a través del correo electrónico residenciassalud@chubut.gob.ar

Durante ese período de tiempo también se efectuará la inscripción formal, luego de que los concursantes cumplan con la presentación de la documentación solicitada para el presente concurso.

La documentación que se solicita como así también otra información importante (cronograma, requisitos, especialidades, sedes y bibliografía), se encuentran disponibles en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

A su vez, el examen se tomará de manera presencial el día lunes 27 de abril, a las 8 horas, en dos sedes habilitadas: Rawson y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En Rawson se desarrollará en las instalaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, ubicado en calle Don Bosco N° 237.

Luego de ello, las entrevistas personales a los postulantes se llevarán a cabo de manera online, en días y horarios a confirmar.

Beneficios para los residentes

Desde la Secretaría de Salud destacaron que los profesionales contarán con condiciones de trabajo adecuadas a las normativas actuales y beneficios sociales completos (obra social, jubilación, ART y seguros). Además, la provincia garantiza:

Inserción laboral: Reserva del cargo al finalizar la formación.

Incentivo económico: Adicional por vivienda.

Carrera sanitaria: Reconocimiento de la antigüedad al momento de pasar a planta permanente.

Por otro lado, la Secretaría de Salud precisó que la Residencia en Salud Mental Comunitaria está abierta exclusivamente a profesionales de grado de las disciplinas Trabajo Social, Psicología, Musicoterapia, Terapia Ocupacional y Enfermería.

A su vez, las Residencias en Salud Pública y Enfermería en Cuidados Críticos (Neonatales y de Adultos) se encuentran dirigidas únicamente a licenciados en Enfermería; mientras que a la Residencia en Epidemiología pueden acceder profesionales de grado de las disciplinas Medicina, Psicología, Bioquímica, Biología, Odontología, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Veterinaria y Enfermería.

En tanto, la Residencia en Farmacia Hospitalaria está dirigida exclusivamente a farmacéuticos; y la Residencia en Bioquímica, a bioquímicos.

Más información

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, a los teléfonos (0280) 4484125, interno 168; o el correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8