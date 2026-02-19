Susana Rizzuto: "La reforma laboral es una precarización en todos los aspectos"

La comunidad universitaria también marcó presencia en las calles de la ciudad durante el paro general. Susana Rizzuto, representante de los docentes universitarios, explicó los motivos que llevaron al sector a movilizarse, señalando que el proyecto oficialista amenaza conquistas históricas del ámbito académico.

Adiós a los Convenios Colectivos

Para Rizzuto, uno de los puntos más alarmantes de la reforma es la pérdida de vigencia de los convenios colectivos de trabajo. “Para nosotros fue un logro muy importante tener estabilidad laboral en la docencia universitaria. Antes concursabas, te quedabas sin trabajo y sin indemnización. Todo eso que ganamos durante mucho tiempo hoy está en tela de juicio”, subrayó.

La dirigente calificó a la iniciativa como una "mal llamada modernización" que, en la práctica, se traduce en precarización laboral en todos los aspectos: aumento de la jornada, despidos sin aviso y la eliminación de protecciones básicas.

Ciencia y docencia precarizadas

Más allá de la reforma legal, la referente de ADU describió un panorama crítico en cuanto al financiamiento. “No hemos tenido reuniones paritarias ni aumento de sueldo. Hace un tiempo nos manifestábamos por el impuesto a las ganancias; hoy eso quedó perimido porque directamente no tenemos los fondos necesarios para realizar nuestro trabajo”, sentenció.

Según Rizzuto, esta situación afecta tanto a la docencia como a la ciencia, áreas que hoy se encuentran bajo una fuerte presión presupuestaria por parte del Estado Nacional.

El impacto en la realidad local

Finalmente, analizó cómo se vive la crisis en el día a día de la ciudad. “En Esquel lo vemos a diario: locales que cierran y un aumento del trabajo informal. Ya la plata no alcanza para pagar los costos básicos”, lamentó. Al cerrar, reafirmó la importancia del rol estatal: “Las universidades públicas necesitamos del Estado y de los derechos que hemos conseguido durante todos estos años”.