24°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelSusana Rizzuto
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Susana Rizzuto: "La reforma laboral es una precarización en todos los aspectos"

Docentes universitarios se unieron a la marcha en Esquel contra el ajuste. Susana explicó que defienden la estabilidad laboral y exigen paritarias urgentes, en un contexto donde los fondos para las universidades son insuficientes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad universitaria también marcó presencia en las calles de la ciudad durante el paro general. Susana Rizzuto, representante de los docentes universitarios, explicó los motivos que llevaron al sector a movilizarse, señalando que el proyecto oficialista amenaza conquistas históricas del ámbito académico.

 

Adiós a los Convenios Colectivos

 

Para Rizzuto, uno de los puntos más alarmantes de la reforma es la pérdida de vigencia de los convenios colectivos de trabajo. “Para nosotros fue un logro muy importante tener estabilidad laboral en la docencia universitaria. Antes concursabas, te quedabas sin trabajo y sin indemnización. Todo eso que ganamos durante mucho tiempo hoy está en tela de juicio”, subrayó.

 

La dirigente calificó a la iniciativa como una "mal llamada modernización" que, en la práctica, se traduce en precarización laboral en todos los aspectos: aumento de la jornada, despidos sin aviso y la eliminación de protecciones básicas.

 

Ciencia y docencia precarizadas

 

Más allá de la reforma legal, la referente de ADU describió un panorama crítico en cuanto al financiamiento. “No hemos tenido reuniones paritarias ni aumento de sueldo. Hace un tiempo nos manifestábamos por el impuesto a las ganancias; hoy eso quedó perimido porque directamente no tenemos los fondos necesarios para realizar nuestro trabajo”, sentenció.

 

Según Rizzuto, esta situación afecta tanto a la docencia como a la ciencia, áreas que hoy se encuentran bajo una fuerte presión presupuestaria por parte del Estado Nacional.

 

El impacto en la realidad local

 

Finalmente, analizó cómo se vive la crisis en el día a día de la ciudad. “En Esquel lo vemos a diario: locales que cierran y un aumento del trabajo informal. Ya la plata no alcanza para pagar los costos básicos”, lamentó. Al cerrar, reafirmó la importancia del rol estatal: “Las universidades públicas necesitamos del Estado y de los derechos que hemos conseguido durante todos estos años”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries
3
 “Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn
4
 El pequeño pueblo que sufre entre el horror y el temor: cuatro muertes en noventa días
5
 Sin conexión aérea: El paro general deja a Esquel aislada este jueves
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -