ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva falsificado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de un aceite de oliva que se comercializaba en Argentina tras comprobar que se trataba de un producto falsificado. La decisión fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Según se informó, la investigación comenzó luego de que se advirtieran diferencias en la presentación del envase respecto del original. El análisis posterior determinó que el producto no es elaborado por la empresa titular de la marca y que utiliza datos de rotulado que no le corresponden.

La medida, detallada en la Disposición 510/2026, alcanza al “Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026”, cuya elaboración, fraccionamiento y comercialización quedaron prohibidos en todo el territorio nacional, incluidos los canales de venta digital.

Las actuaciones se iniciaron en el ámbito del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que confirmó la irregularidad tras consultar a la firma responsable. Desde el organismo señalaron que el aceite carece de registros sanitarios válidos, por lo que no puede garantizarse su origen ni sus condiciones de producción.

Ante esta situación, ANMAT recomendó a la población abstenerse de consumir el producto y denunciar su presencia en puntos de venta, con el objetivo de facilitar su retiro y resguardar la salud pública.

R.G.