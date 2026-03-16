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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Murió Marcelo Araujo, histórica voz del fútbol argentino y emblema de “Fútbol de Primera”

El histórico relator tenía 78 años y atravesaba problemas de salud. Fue una de las voces más emblemáticas del fútbol argentino y protagonista de una recordada dupla televisiva junto a Enrique Macaya Márquez.
Por Redacción Red43

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El periodismo deportivo argentino está de luto. Este lunes por la madrugada falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores más reconocidos de la televisión y la radio en el país. Tenía 78 años y en el último tiempo atravesaba problemas de salud.

 

Araujo dejó una huella profunda en la forma de contar el fútbol. Su estilo creativo y lleno de frases memorables marcó a generaciones de hinchas que siguieron durante décadas las transmisiones del fútbol argentino.

 

La voz que marcó una época en el fútbol

Durante años, Marcelo Araujo fue una de las voces más identificadas con las transmisiones deportivas en Argentina. Su manera de relatar los partidos, con una impronta muy personal, lo convirtió en uno de los narradores más populares del país.

 

Además de su carrera como relator, fue el conductor del histórico programa Fútbol de Primera, uno de los ciclos deportivos más emblemáticos de la televisión argentina.

 

 

Desde ese espacio, Araujo se transformó en una referencia obligada para los fanáticos del fútbol que cada fin de semana seguían el resumen de la fecha.

 

Dupla con Enrique Macaya Márquez

Gran parte de su carrera estuvo marcada por la recordada dupla que formó junto a Enrique Macaya Márquez.

 

Juntos protagonizaron algunas de las transmisiones más recordadas del fútbol argentino, consolidándose como una de las parejas más emblemáticas del periodismo deportivo.

 

 

 

O.P.

 

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