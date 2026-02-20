El Hoyo lanzó una nueva convocatoria laboral: Qué perfil buscan

La Municipalidad de El Hoyo informó la apertura de una vacante laboral para Operador/a Convivencial, en el marco del Servicio de Protección de Derechos.

La convocatoria está dirigida a personas con formación y/o experiencia en el abordaje de niñez, adolescencias y familia, con conocimientos específicos en normativa vigente y perspectiva de género.

Hasta cuándo se puede enviar el CV

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae hasta el viernes 27 de febrero inclusive.

Mail para postularse: Spdelhoyo@gmail.com

Teléfono de contacto: +54 9 2804 660232

Requisitos para la convocatoria

Desde el Servicio de Protección de Derechos detallaron los siguientes requisitos:

Constancia de inscripción en monotributo.

Conocimiento de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Conocimiento de la Ley Provincial N° III-21 , con enfoque y perspectiva de género.

Se valorará experiencia en trabajo con niñez, adolescencias y familia.

