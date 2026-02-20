26°
28° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Convocatoria laboralEl Hoyo
20 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Hoyo lanzó una nueva convocatoria laboral: Qué perfil buscan

La Municipalidad de El Hoyo informó la apertura de una búsqueda para incorporar personal a un área vinculada a la protección de derechos. Detalles sobre requisitos y plazos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de El Hoyo informó la apertura de una vacante laboral para Operador/a Convivencial, en el marco del Servicio de Protección de Derechos.

 

La convocatoria está dirigida a personas con formación y/o experiencia en el abordaje de niñez, adolescencias y familia, con conocimientos específicos en normativa vigente y perspectiva de género.

 

Hasta cuándo se puede enviar el CV

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae hasta el viernes 27 de febrero inclusive.

 

Mail para postularse: Spdelhoyo@gmail.com
Teléfono de contacto: +54 9 2804 660232

 

 

Requisitos para la convocatoria

Desde el Servicio de Protección de Derechos detallaron los siguientes requisitos:

 

  • Constancia de inscripción en monotributo.

     

  • Conocimiento de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

     

  • Conocimiento de la Ley Provincial N° III-21, con enfoque y perspectiva de género.

     

  • Se valorará experiencia en trabajo con niñez, adolescencias y familia.

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra
2
 Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces
3
 Jorge Oriola: “Estamos volviendo a una explotación laboral del siglo XIX”
4
 Denuncian intencionalidad del nuevo foco de incendio en PNLA
5
 Gremios y trabajadores de Esquel se unieron en rechazo a la reforma laboral
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -