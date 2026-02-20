El Hoyo lanzó una nueva convocatoria laboral: Qué perfil buscan

La Municipalidad de El Hoyo informó la apertura de una vacante laboral para Operador/a Convivencial, en el marco del Servicio de Protección de Derechos.
La convocatoria está dirigida a personas con formación y/o experiencia en el abordaje de niñez, adolescencias y familia, con conocimientos específicos en normativa vigente y perspectiva de género.
Hasta cuándo se puede enviar el CV
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae hasta el viernes 27 de febrero inclusive.
Mail para postularse: Spdelhoyo@gmail.com
Teléfono de contacto: +54 9 2804 660232
Requisitos para la convocatoria
Desde el Servicio de Protección de Derechos detallaron los siguientes requisitos:
-
Constancia de inscripción en monotributo.
-
Conocimiento de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
-
Conocimiento de la Ley Provincial N° III-21, con enfoque y perspectiva de género.
-
Se valorará experiencia en trabajo con niñez, adolescencias y familia.
O.P.