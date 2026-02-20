Con ademanes desesperados, una mujer evitó que le robaran una bicicleta

Efectivos policiales de la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvieron este jueves, a un sujeto de 31 años en instancias en que una mujer, en forma desesperaba, les realizaba ademanes para que llegaran al lugar dado que el delincuente que estaba allí, le estaba robando sus pertenencias.

Al descender del móvil policial, la testigo indicó que el sujeto había ingresado a una vivienda ubicada en calle Scalabrini Ortiz, barrio Juan XXIII, y había sustraído una bicicleta color azul, marca Shimano, rodado 18 (la cual llevaba en su poder) y una sierra eléctrica.

Del lugar del hecho salió el propietario (denunciante), quien reconoció los elementos como propios y refirió que los tenía guardados en un galpón en la parte trasera de la vivienda. Por tal motivo, el hombre fue detenido y trasladado a dependencia policial en calidad de detenido judicial.