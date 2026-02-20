19°
29°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio Activo
20 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces

El incendio fue advertido este jueves en un sector alejado del área Puerto Ciprés y obligó al despliegue de brigadistas de ataque inicial en el momento. Hoy continúan los trabajos. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Imagen ilustrativa 

 

Desde el Parque Nacional Los Alerces informaron sobre un foco ígneo detectado en un sitio remoto de Población Burgos, en el área Puerto Ciprés, ubicada en la zona sur del parque.

 

Ante la situación, se despacharon cuadrillas de ataque inicial para evaluar y contener el fuego.

 

Hoy, el operativo se desarrolla en un contexto meteorológico complejo, con condiciones que podrían dificultar las tareas en terreno, ya que de acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén valores térmicos elevados que podrían complicar el trabajo de los brigadistas.

 

Por el momento, las autoridades solicitan a la población y especialmente a los conductores que transitan por la zona de Los Cipreses extremar las precauciones y ceder el paso a los vehículos de emergencia que trabajan en el sector.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra
3
 Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces
4
 Jorge Oriola: “Estamos volviendo a una explotación laboral del siglo XIX”
5
 Marcela Beatove presenta un nuevo curso de PNL: “Vivir tiene que ser algo fácil”
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -