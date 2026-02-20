Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces

Imagen ilustrativa

Desde el Parque Nacional Los Alerces informaron sobre un foco ígneo detectado en un sitio remoto de Población Burgos, en el área Puerto Ciprés, ubicada en la zona sur del parque.

Ante la situación, se despacharon cuadrillas de ataque inicial para evaluar y contener el fuego.

Hoy, el operativo se desarrolla en un contexto meteorológico complejo, con condiciones que podrían dificultar las tareas en terreno, ya que de acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén valores térmicos elevados que podrían complicar el trabajo de los brigadistas.

Por el momento, las autoridades solicitan a la población y especialmente a los conductores que transitan por la zona de Los Cipreses extremar las precauciones y ceder el paso a los vehículos de emergencia que trabajan en el sector.

R.G.