Estalló un paquete explosivo en el predio de Gendarmería Nacional

La tranquilidad del mediodía de ayer se vio interrumpida de manera abrupta en la zona de Ciudad Evita. Alrededor de las 13:50 horas del viernes 20 de febrero, una fuerte detonación sacudió las instalaciones de la Escuela de Gendarmería Nacional “General Martín Miguel de Güemes”, generando una inmediata activación de los protocolos de seguridad de máxima urgencia.

El incidente, que está siendo investigado bajo un estricto hermetismo por las autoridades federales, involucró un artefacto explosivo que estalló en un área del predio, provocando daños materiales y un estado de alerta generalizado tanto en los aspirantes como en el personal docente y jerárquico que se encontraba en el lugar.

Las pericias y las imágenes del estallido

Poco después del evento, se difundieron las primeras imágenes que muestran los restos del dispositivo tras la deflagración. En las fotografías se pueden observar fragmentos metálicos y rastros de combustión que están siendo analizados por los peritos de la división de Explosivos. Los especialistas buscan determinar si se trató de un artefacto de fabricación casera, un remanente de material reglamentario o un acto deliberado dirigido contra la institución.

El horario del suceso (13:50 hs) fue un factor crítico, ya que coincide con el cambio de turnos y actividades dentro de la escuela de formación, uno de los centros de instrucción más importantes que posee la fuerza federal en el país.

Operativo de seguridad y líneas de investigación

Inmediatamente después de la explosión, el perímetro fue acordonado por efectivos de la propia fuerza, mientras que especialistas en balística y explosivos trabajaron en la recolección de evidencia. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se están revisando las cámaras de seguridad del predio y los accesos para verificar si hubo presencia de personas ajenas a la institución en los momentos previos al estallido.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre heridos de gravedad, aunque el impacto sonoro y la onda expansiva causaron conmoción en los barrios linderos a la escuela.

Contexto de alerta

Este suceso pone en el centro de la escena la seguridad de los institutos de formación de las fuerzas de seguridad nacionales. La justicia federal ha tomado intervención en la causa para esclarecer el origen de este explosivo y determinar las responsabilidades correspondientes, en un viernes que terminó marcado por la incertidumbre y el despliegue operativo en La Matanza.

