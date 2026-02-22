Desde los 8 años y sin experiencia previa: convocatoria abierta para la Orquesta Municipal

La Subsecretaría de Cultura de Esquel anunció el inicio del proceso de inscripción para todas aquellas personas interesadas en sumarse a la Orquesta Municipal Pu Pichikeche durante este año. Esta propuesta educativa y cultural busca convocar a nuevos integrantes a partir de los 8 años de edad, destacándose por ser una actividad inclusiva que no requiere conocimientos musicales previos ni contar con un instrumento propio para participar.

El periodo para anotarse comenzará el próximo 23 de febrero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes inclusive. El trámite se realizará de manera totalmente virtual a través de un formulario online disponible en el enlace https://forms.gle/cqzKgQJvmB2jiYY37, facilitando así el acceso a todos los vecinos interesados en la formación musical gratuita que brinda la institución.

Para aquellos que necesiten asesoramiento técnico con el formulario o deseen realizar consultas específicas sobre el funcionamiento de la orquesta, se dispondrá de una instancia presencial de consultas. El encuentro se llevará a cabo el jueves 26 de febrero a las 18 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal.

Finalmente, desde el área de Cultura confirmaron que el inicio formal de los encuentros y ensayos está programado para el martes 10 de marzo. Es una oportunidad valiosa para integrarse a un espacio de aprendizaje colectivo que fomenta el desarrollo artístico y social en la comunidad.