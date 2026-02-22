26°
Domingo 22 de Febrero de 2026
Conflicto aeronáutico: restricciones y demoras por un nuevo paro de controladores

La medida de fuerza de ATEPSA afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante cinco jornadas, generando reprogramaciones y cancelaciones en el cronograma de vuelos comerciales.
El gremio que agrupa a los controladores aéreos, ATEPSA, ha anunciado un cronograma de medidas de fuerza que impactará directamente en la operatividad de los aeropuertos argentinos durante los próximos días. Esta acción sindical consiste en interrupciones programadas que afectarán exclusivamente a los despegues, mientras que se mantendrán las autorizaciones para los aterrizajes y las operaciones de aeronaves en emergencia o servicios sanitarios. El conflicto surge a partir de reclamos salariales y laborales que los trabajadores del sector vienen sosteniendo ante la falta de acuerdos satisfactorios con las autoridades correspondientes.

 

La implementación de estas restricciones se llevará a cabo de manera intermitente a lo largo de cinco jornadas consecutivas, lo que obligará a las líneas aéreas a reconfigurar sus horarios habituales para evitar quedar atrapadas en las ventanas de tiempo de la protesta. Se recomienda a los pasajeros que tengan viajes programados para este periodo consultar permanentemente el estado de sus vuelos a través de las aplicaciones oficiales o sitios web de las empresas, ya que las demoras podrían extenderse incluso después de finalizados los turnos de paro.

 

En el caso específico de la ciudad de Esquel, es fundamental tener en cuenta que el impacto de la medida se suma a la configuración habitual del aeropuerto local. Cabe aclarar que los días jueves no hay vuelos programados de Aerolíneas Argentinas en la ciudad de Esquel, por lo que la afectación en dicha terminal se verá reflejada principalmente en el resto de los días estipulados por el cronograma de protesta nacional. La situación permanece bajo monitoreo constante ante la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria que suspenda las medidas de fuerza.

 

 

 

 

 

