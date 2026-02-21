27°
Esquel, Argentina
Sabado 21 de Febrero de 2026
21 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Vuelta a clases 2026: ANSES lanza beneficios exclusivos para beneficiarios de la AUH

De cara al inicio del año escolar, el organismo previsional confirmó la vigencia de la Ayuda Escolar Anual y beneficios en comercios adheridos. Los requisitos para cobrar el monto completo.
Por Redacción Red43

Con el calendario escolar a punto de iniciarse en todo el país, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha ratificado una serie de medidas de acompañamiento económico destinadas a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones. En un contexto económico desafiante, estos beneficios buscan garantizar que niños, niñas y adolescentes cuenten con los recursos necesarios para el retorno a las aulas.

 

El eje central del programa de asistencia para este ciclo lectivo se divide en tres pilares fundamentales: la Ayuda Escolar Anual, los reintegros en compras de la canasta escolar y la actualización de los montos de las asignaciones.

 

Ayuda Escolar Anual: Requisitos y montos

 

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se deposita automáticamente en las cuentas de los beneficiarios de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo que cumplan con la presentación del certificado escolar. Para este 2026, el organismo ha simplificado los pasos para acreditar la escolaridad a través de su plataforma digital.

 

Es importante recordar que el beneficio alcanza a hijos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales (nivel inicial, primario y secundario). En el caso de hijos con discapacidad, no rinde límite de edad y el beneficio es extensivo a la educación especial o rehabilitación.

 

Beneficios y descuentos en comercios adheridos

 

Más allá del pago directo, ANSES mantiene vigente su programa de Beneficios ANSES, el cual otorga reintegros del 10% en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se percibe la prestación. Este beneficio es clave durante febrero y marzo, ya que incluye rubros críticos como:

 

  • Librerías y útiles escolares.

     

  • Indumentaria y uniformes.

     

  • Calzado escolar y deportivo.

     

  • Ópticas y farmacias.

     

Estos descuentos operan los días lunes en los comercios adheridos de todo el país, permitiendo un ahorro significativo en el armado de la mochila y la compra de indumentaria básica.

 

Gestión y controles de salud

 

Para asegurar la continuidad del cobro de la AUH y el acceso a los extras por escolaridad, los titulares deben completar la Libreta de Asignación Universal. Este documento no solo acredita la asistencia a clases, sino que certifica el cumplimiento del calendario nacional de vacunación y los controles sanitarios obligatorios.

 

El trámite puede realizarse sin turno previo en las oficinas del organismo o directamente cargando el formulario PS 1.47 en la sección "Mi ANSES".

 

De esta manera, ANSES busca consolidar un esquema de protección social que no solo brinde asistencia financiera directa, sino que promueva la permanencia de los jóvenes dentro del sistema educativo nacional durante todo el 2026.

 

T.B

 

