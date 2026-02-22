Fortalecimiento institucional: la UNPSJB Sede Esquel proyecta su plan de bienestar estudiantil

La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco fue escenario de un productivo encuentro de trabajo encabezado por la delegada zonal, María de las Nieves González, junto al equipo de Bienestar Estudiantil. La jornada tuvo como eje central la definición del plan de acción para el año en curso, buscando potenciar las herramientas de apoyo que la institución brinda a su comunidad académica.

El encuentro se vio jerarquizado por la presencia del secretario de Bienestar Universitario, Gastón Ismael Morales, quien se encargó de transmitir la visión estratégica del Rectorado. Durante la exposición, el funcionario detalló los objetivos prioritarios que guiarán la gestión, poniendo especial énfasis en la necesidad de articular esfuerzos entre las distintas áreas para maximizar el impacto de las políticas universitarias.

En el transcurso de la reunión, los asistentes profundizaron en temáticas cruciales como la optimización de los recursos disponibles y la creación de trayectorias que aseguren la igualdad de oportunidades. El diálogo permitió establecer una hoja de ruta enfocada en garantizar no solo el ingreso, sino también la permanencia y el egreso de los estudiantes mediante un sistema de acompañamiento sólido y cercano.

Por su parte, la abogada González puso en relieve la importancia de la planificación anticipada como un valor fundamental para el éxito de la gestión local. La delegada manifestó que la labor conjunta con las autoridades centrales resulta indispensable para robustecer cada programa destinado a los alumnos. Asimismo, expresó su agradecimiento por el compromiso del secretario Morales en el desarrollo de este espacio de debate y construcción.

Al cierre de la actividad, las autoridades reafirmaron el compromiso de la UNPSJB con la construcción de una universidad más accesible. La definición de metas concretas y la coordinación de nuevas estrategias de gestión marcaron el éxito de una jornada que promete consolidar un entorno educativo inclusivo y atento a las demandas sociales y académicas de la región.

E.B.W.