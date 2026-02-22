La Hoya anticipa el invierno: comenzó la preventa exclusiva de pases para la Temporada 2026

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya dio el puntapié inicial a la planificación de su próxima temporada invernal con el lanzamiento de una preventa anticipada de pases. Desde el 20 de febrero y por un plazo de treinta días, los entusiastas de los deportes de nieve podrán adquirir un flexi-pass de cinco días a un valor de 400.000 pesos a través del sitio web oficial del complejo. Esta modalidad permite a los usuarios utilizar sus jornadas de esquí de manera consecutiva o alternada, brindando una mayor versatilidad para organizar su estadía en la cordillera. Además, se informó que las tarjetas inteligentes necesarias para el acceso tendrán un costo de 7.000 pesos durante este periodo promocional que se extenderá hasta el 20 de marzo.

El anuncio formal de este beneficio fue encabezado por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, quien estuvo acompañado por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y referentes del sector privado provincial. Durante la presentación, se destacó que esta acción comercial es parte de un cambio estratégico en la gestión del recurso, ya que actualmente el centro de esquí se encuentra bajo la fiscalización directa de la cartera de Turismo de Chubut. Esta nueva estructura administrativa tiene como objetivo centralizar la promoción y el control del complejo para asegurar un impacto económico más profundo y directo en la región cordillerana.

Bajo la conducción del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, la provincia busca consolidar al turismo como un eje fundamental del desarrollo social y económico. En este sentido, la preventa no solo funciona como un incentivo para el mercado interno y nacional, sino que también marca el inicio de una agenda de promoción específica diseñada para el producto nieve. La integración entre el sector público y privado resulta clave en esta etapa, donde se proyecta una temporada con altos estándares de calidad y una articulación constante con operadores turísticos y prestadores locales para fortalecer el posicionamiento de La Hoya como destino de referencia en la Patagonia central.

E.B.W.